'दिल्ली को बार-बार लूटने वाले खुद मिट गए', गणतंत्र दिवस पर CM रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को किया संबोधित

दिल्ली सरकार का आज छत्रसाल स्टेडियम में भव्य रूप से गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया है. इस आयोजन में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी पुहंची. उन्होंने यहां पर ध्वजारोहण करते हुए दिल्लीवासियों को संबोधित भी किया है.

गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस रविवार यानी कि 25 जनवरी को दिल्ली के के मॉडल टाउन स्थित छत्रसाल स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया गया. इस समारोह में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ध्वजारोहण किया और दिल्लीवासियों को संबोधित भी किया. इस दौरान पूरा स्टेडियम तिरंगे के रंग में सराबोर नजर आया. इस कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस की भागीदारी के साथ-साथ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए हैं.

दिल्ली को लूटने वाले अब खुद मिट गए- सीएम रेखा गुप्ता

इस आयोजन की शुरूआत सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आकर्षक परेड के साथ हुई. इसके बाद सीएम रेखा गु्प्ता ने दिल्लीवासियों को संबोधित भी किया. सीएम ने प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और सरकार की प्राथमिकताओं, विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने कहा, "दिल्ली की दीवारें कहानियां सुनाती हैं. जिन्होंने बार-बार लूटा, लेकिन लूटने वाले खुद मिट गए. विकसित दिल्ली बनाने के लिए दिल्ली सरकार तेजी से काम कर रही है."

11 महीने 20 हजार मरीजों ने आयुष्मान का लाभ

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि, "दिल्ली के सभी अस्पताल को डिजिटलाइट करने पर दिल्ली सरकार तेजी से काम कर रही है. दिल्ली सरकार के अस्पतालों में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दी जा रही है. 11 महीने 20 हजार मरीजों ने आयुष्मान का लाभ लिया है. 11 नए अस्पतालों का काम चल रहा है. सरकारी अस्पतालों के लिए चार हजार नए डॉक्टर अप्रूव किए जा चुके है. हेल्थ सेक्टर में एएए मॉडल पर दिल्ली सरकार काम कर रही है."

नए एजुकेशन हब के लिए 1300 करोड़ रुपये की स्वीकृति

उन्होंने कहा, "नई एजुकेशन हब बनाने के लिए 1300 करोड़ रुपये आवंटित की गई है. नरेला में जब बनेगा. दिल्ली के लिए नई स्टार्टअप पॉलिसी बनाई जा रही है. दिल्ली के युवाओं को नए अवसर और रोजगार मिलेंगे. दिल्ली सरकार खिलाड़ियों के साथ हर कदम खड़ी है. खिलाड़ियों को प्रोत्साहित राशि दिल्ली सरकार सबसे अधिक देगी."

