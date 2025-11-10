Red Fort Blast: दिल्ली के लाल किले के पास हुए जोरदार धमाके पर क्या बोले चश्मदीद, देखें वीडियो

भारत
Delhi Red Fort blast: दिल्ली के लाल किले के पास स्थित मेट्रो स्टेशन के बाहर सोमवार शाम एक खड़ी कार में जोरदार धमाका हुआ. धमाके के बाद कार में आग लग गई जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है. पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी है. आइए जानते हैं जोरदार धमाके के बाद चश्मदीद क्या बोल रहे हैं.
चांदनी चौक के एक दुकानदार ने कहा- कोई कह रहा कि सिलेंडर ब्लास्ट है. लेकिन पता नहीं. मेरी दुकान करीब 200 मीटर है लेकिन ब्लास्ट से पूरी दुकान हिल गई.
