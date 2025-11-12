FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 13 November 2025: धनु और कुंभ वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

धनु और कुंभ वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Winter Diet Tips: सर्दी के मौसम में आटे में मिलाएं ये 4 हेल्दी चीजें, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

Winter Diet Tips: सर्दी के मौसम में आटे में मिलाएं ये 4 हेल्दी चीजें, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट को सरकार ने माना आतंकी घटना, कैबिनेट मीटिंग में PM मोदी ने दिए ये निर्देश

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट को सरकार ने माना आतंकी घटना, कैबिनेट मीटिंग में PM मोदी ने दिए ये निर्देश

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
IPL 2026 Release List: CSK-MI से लेकर PBKS-RR तक, इन खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज

IPL 2026 Release List: CSK-MI से लेकर PBKS-RR तक, इन खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज

Yamaha New Bike: दमदार लुक और मॉडर्न फीचर्स के साथ... लॉन्च हुई यामाहा की ये धाकड़ बजट फ्रेंडली Bikes

Yamaha New Bike: दमदार लुक और मॉडर्न फीचर्स के साथ... लॉन्च हुई यामाहा की ये धाकड़ बजट फ्रेंडली Bikes

10 लाख की नौकर को नहीं दी तवज्जो, आज खेती से कमा रहे हैं लाखों; आपके लिए प्रेरणा बनेगी ये कहानी

10 लाख की नौकर को नहीं दी तवज्जो, आज खेती से कमा रहे हैं लाखों; आपके लिए प्रेरणा बनेगी ये कहानी

Homeभारत

भारत

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट को सरकार ने माना आतंकी घटना, कैबिनेट मीटिंग में PM मोदी ने दिए ये निर्देश

Delhi Blast: पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मींटिंग में निर्देश दिया गया कि दोषियों की जल्द पहचान की जाए और बिना देरी किए दोषियों को कड़ी सजा दी जाए.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 12, 2025, 10:02 PM IST

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट को सरकार ने माना आतंकी घटना, कैबिनेट मीटिंग में PM मोदी ने दिए ये निर्देश

पीड़ितों से मिले पीएम मोदी

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली धमाके को लेकर बुधवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) हुई. बैठक में दिल्ली धमाके (Delhi Blast) की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया और मृतकों के प्रति श्रंदाजलि अर्पित की. सरकार ने 10 नवंबर को लाल किले के पास एक कार में हुए धमाके को राष्ट्र विरोधी आतंकी घटना माना और जांच के निर्देश दिए.

कैबिनेट मींटिंग में पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि इस हमले के दोषियों की जल्द पहचान की जाए और बिना देरी किए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. मीटिंग के दौरान सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रस्ताव पढ़ते हुए कहा कि 10 नवंबर को लाल किले के पास देशविरोधी ताकतों ने विस्फोट को अंजाम दिया.

राष्ट्रविरोधी ताकतों ने हमले को अंजाम दिया
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस आतंकी हमले के गुनहगारों पर कड़ी कार्रवाई होगी. मंत्रिमंडल की ओर से पारित प्रस्तावों में कहा गया कि देश ने सोमवार को लाल किले के पास राष्ट्र-विरोधी ताकतों द्वारा अंजाम दी गई एक जघन्य आतंकवादी घटना देखी है. इस विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. उन्होंने कहा कि इस मूर्खतापूर्ण कृत्य के पीड़ितों के प्रति गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है.

वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता दोहराता है. उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों और नागरिकों की समय पर और समन्वित प्रतिक्रिया की सराहना की.

10 लोगों की हुई थी मौत
सरकार ने निर्देश दिए कि घटना की जांच अत्यंत तत्परता और पेशेवर तरीके से की जाए ताकि अपराधियों, उनके सहयोगियों और उनके प्रायोजकों की पहचान की जा सके और उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके. बता दें कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के पास एक कार में हुए धमाके में 10 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा घायल हो गए थे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Rashifal 13 November 2025: धनु और कुंभ वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
धनु और कुंभ वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Winter Diet Tips: सर्दी के मौसम में आटे में मिलाएं ये 4 हेल्दी चीजें, मिलेंगे जबरदस्त फायदे
Winter Diet Tips: सर्दी के मौसम में आटे में मिलाएं ये 4 हेल्दी चीजें, मिलेंगे जबरदस्त फायदे
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट को सरकार ने माना आतंकी घटना, कैबिनेट मीटिंग में PM मोदी ने दिए ये निर्देश
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट को सरकार ने माना आतंकी घटना, कैबिनेट मीटिंग में PM मोदी ने दिए ये निर्देश
Delhi Blast: 10 नवंबर नहीं इस तारीख को दिल्ली दहलाने की थी साजिश, जानें किसने और क्यों बदला अचानक प्लान!
Delhi Blast: 10 नवंबर नहीं इस तारीख को दिल्ली दहलाने की थी साजिश, जानें किसने और क्यों बदला अचानक प्लान!
'बेटी को भी अब मिलेगी पेंशन...' कर्मचारियों को दिए इस आदेश के पीछे क्या है सरकार की मंशा?
'बेटी को भी अब मिलेगी पेंशन...' कर्मचारियों को दिए इस आदेश के पीछे क्या है सरकार की मंशा?
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL 2026 Release List: CSK-MI से लेकर PBKS-RR तक, इन खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज
IPL 2026 Release List: CSK-MI से लेकर PBKS-RR तक, इन खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज
Yamaha New Bike: दमदार लुक और मॉडर्न फीचर्स के साथ... लॉन्च हुई यामाहा की ये धाकड़ बजट फ्रेंडली Bikes
Yamaha New Bike: दमदार लुक और मॉडर्न फीचर्स के साथ... लॉन्च हुई यामाहा की ये धाकड़ बजट फ्रेंडली Bikes
10 लाख की नौकर को नहीं दी तवज्जो, आज खेती से कमा रहे हैं लाखों; आपके लिए प्रेरणा बनेगी ये कहानी
10 लाख की नौकर को नहीं दी तवज्जो, आज खेती से कमा रहे हैं लाखों; आपके लिए प्रेरणा बनेगी ये कहानी
पटना के इस स्कूल से पढ़े हैं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, जानें RJD कैंडिडेट के पास हैं कितनी डिग्रियां
पटना के इस स्कूल से पढ़े हैं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, जानें RJD कैंडिडेट के पास हैं कितनी डिग्रियां
लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, फिर बना डाली 9000 करोड़ की कंपनी
लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, फिर बना डाली 9000 करोड़ की कंपनी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE