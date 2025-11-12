दिल्ली लाल किला ब्लास्ट को सरकार ने माना आतंकी घटना, कैबिनेट मीटिंग में PM मोदी ने दिए ये निर्देश

Delhi Blast: पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मींटिंग में निर्देश दिया गया कि दोषियों की जल्द पहचान की जाए और बिना देरी किए दोषियों को कड़ी सजा दी जाए.

दिल्ली धमाके को लेकर बुधवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) हुई. बैठक में दिल्ली धमाके (Delhi Blast) की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया और मृतकों के प्रति श्रंदाजलि अर्पित की. सरकार ने 10 नवंबर को लाल किले के पास एक कार में हुए धमाके को राष्ट्र विरोधी आतंकी घटना माना और जांच के निर्देश दिए.

कैबिनेट मींटिंग में पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि इस हमले के दोषियों की जल्द पहचान की जाए और बिना देरी किए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. मीटिंग के दौरान सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रस्ताव पढ़ते हुए कहा कि 10 नवंबर को लाल किले के पास देशविरोधी ताकतों ने विस्फोट को अंजाम दिया.

राष्ट्रविरोधी ताकतों ने हमले को अंजाम दिया

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस आतंकी हमले के गुनहगारों पर कड़ी कार्रवाई होगी. मंत्रिमंडल की ओर से पारित प्रस्तावों में कहा गया कि देश ने सोमवार को लाल किले के पास राष्ट्र-विरोधी ताकतों द्वारा अंजाम दी गई एक जघन्य आतंकवादी घटना देखी है. इस विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. उन्होंने कहा कि इस मूर्खतापूर्ण कृत्य के पीड़ितों के प्रति गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है.

वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता दोहराता है. उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों और नागरिकों की समय पर और समन्वित प्रतिक्रिया की सराहना की.

10 लोगों की हुई थी मौत

सरकार ने निर्देश दिए कि घटना की जांच अत्यंत तत्परता और पेशेवर तरीके से की जाए ताकि अपराधियों, उनके सहयोगियों और उनके प्रायोजकों की पहचान की जा सके और उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके. बता दें कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के पास एक कार में हुए धमाके में 10 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा घायल हो गए थे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से