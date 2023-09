दिल्ली-एनसीआर में फिर शुरू हुई बारिश, जानिए आज दिनभर कैसा रहेगा मौसम

डीएनए हिंदी: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में आज फिर बारिश शुरू हो गई है. मौसम विभाग का अनुमान था कि अगले चार-पांच दिनों तक मौसम ठंडा बना रहेगा और अलग-अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी. बुधवार सुबह मौसम सुहाना हो गया है कि दिल्ली के पालम समेत कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक दिल्लीवासियों को गर्मी से राहत रहेगी क्योंकि आसमान में बादल छाए रहेंगे और धूप हल्की ही होगी. ऐसे में अधिकतम तापमान में भी कमी आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

सुबह दिल्ली के पालम इलाके में हल्की बारिश शुरू हुई. वहीं, नोएडा और गुरुग्राम में भी काले बादलों के साथ ठंडी हवा चलती रही. मौसम विभाग ने पहले ही कहा है कि अगले पांच दिनों तक ऐसा ही हाल रहने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार सुबह साढ़े 8 बजे तक पिछले 24 घंटों में ही 4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है.

#WATCH | Rain lashes parts of the national capital Delhi.



(Visuals from Palam area) pic.twitter.com/pb6s1bTi16