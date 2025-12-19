FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

भारत

दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर सख्ती का दिखा असर, पहले दिन 61 हजार PUCC जारी, 3700 वाहनों के चालान

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली ट्रॉफिक पुलिस ने सीमाओं पर और टोल प्लाजाओं पर जांच अभियान चलाया. दूसरी तरफ नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान का असर पहले दिन देखने को मिला.

सुमित तिवारी

Updated : Dec 19, 2025, 08:00 AM IST

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा इतनी खराब हो चुकी है कि अब सांस लेने में भी सोचना पड़ता है. दूसरी तरफ सरकार की लगातार नए-नए नियम लाकर पॉल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है. देश की राष्ट्रीय राजधानी में जानलेवा होते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' अभियान का पहले ही दिन व्यापक असर देखने को मिला. इस अभियान के पहले 24 घंटे के भीतर राजधानी में 3,700 से अधिक वाहनों का चालान किया गया.

एक्सप्रेसवे की ओर किया गया डायवर्ट

इतना ही नहीं 568 गैर-अनुपालक और गैर-गंतव्य वाहनों को दिल्ली की सीमाओं से वापस लौटा दिया गया. इसके अलावा 217 गैर-गंतव्य ट्रकों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट किया गया, ताकि अनावश्यक रूप दिल्ली हो रही वाहनों की एंट्री रोकी जा सके. दूसरी तरफ पेट्रोल पंपों पर बिना सर्टिफिकेट तेल न मिलने के कारण पीयूसी केंद्रों पर लंबी कतारें नजर आईं.

पर्यावरण मंत्री ने कहा-

पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को बताया कि यह आंकड़े न केवल सख्त प्रवर्तन को दर्शाते हैं, बल्कि जनता के बढ़ते सहयोग का भी संकेत हैं. उन्होंने कहा कि अभियान के साथ-साथ पीयूसीसी (Pollution Under Control Certificate) बनवाने की मांग में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. 17 और 18 दिसंबर के बीच सिर्फ 24 घंटों में 61,000 से अधिक पीयूसी प्रमाण पत्र जारी किए गए, जो यह दिखाता है कि लोग नियमों को लेकर जागरूक हो रहे हैं.

दिल्ली ट्रॉफिक पुलिस का अभियान

बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमों ने राजधानी के प्रमुख बॉर्डर पॉइंट्स, टोल प्लाजा और पेट्रोल पंपों पर सघन जांच अभियान चलाया. पहले दिन करीब 5,000 वाहनों की जांच की गई. वैध पीयूसीसी न होने पर 3,746 वाहनों का चालान काटा गया, जबकि नियमों का पालन न करने वाले कई वाहनों को सीमा से ही लौटा दिया गया.

