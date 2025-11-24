FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

Delhi Pollution: प्रदूषण के साथ अब कोहरा भी बढ़ाएगा मुसीबत, दिल्ली-NCR में AQI 'बहुत खराब' रहने की संभावना

दिल्ली की हवा और भी जहरीली होती जाती है. CPCB के आंकड़े हैरान कर देने वाले है. इतना ही नहीं अब तो प्रदूषण के साथ-साथ कोहरा दिल्लीवालों की मुसीबत बढ़ाने वाली हैं.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 24, 2025, 08:29 AM IST

Delhi Pollution: प्रदूषण के साथ अब कोहरा भी बढ़ाएगा मुसीबत, दिल्ली-NCR में AQI 'बहुत खराब' रहने की संभावना

Delhi Pollution

हवा की गति धीमी होने से दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 391 दर्ज किया गया. वहीं बात करें तो वजीरपुर और विवेक बिहार में ये सबसे ज्यादा 450 से अधिक रहा है. इतना ही प्रदूषण के साथ-साथ अब कोहरा भी दिल्ली वालों की मुसीबतें बढ़ाने वाला है. मौसम विभाग के मुताबित सोमवार यानी आज से कोहरा बढ़ सकता है. इस वजह से शीतलहर का प्रकोप भी देखने को मिलेगा. 

पर्यटन पर भी पड़ रहा प्रदूषण का असर 

दिल्ली की हवा में मानक से साढ़े तीन गुना से भी ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं. एक दिन पहले शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 370 के अंक पर रहा, यानी बीते 24 घंटे में सूचकांक में 21 अंकों की बढ़ोतरी हुई है. 
बढ़ते प्रदूषण का असर पर्यटन पर भी दिख रहा है. लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा हो या सफदरजंग का मकबरा, यहां देश-विदेश के सैलानी कम पहुंच रहे हैं. अगर ASI के अधिकारियों की मानें तो प्रदूषण के चलते इन जगहों पर करीब 20 प्रतिशत पर्यटक कम हुए हैं. खासतौर पर विदेशी सैलानियों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है. 

बुधवार तक गंभीर श्रेणी में रहेगा AQI

CPCB के 'समीर' ऐप के मुताबिक, दिल्ली के 19 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने हवा को 'गंभीर' श्रेणी में और बाकी 19 स्टेशनों ने 300 से ऊपर रीडिंग के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया.  एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार से बुधवार तक 'बहुत खराब' श्रेणी में रहने की संभावना है. CPCB के मानकों के मुताबिक, 0 से 50 के बीच AQI को 'अच्छा' और 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' माना जाता है. 401 से 500 के बीच AQI 'गंभीर' श्रेणी में आता है. मौसम विभाग ने सोमवार को मध्यम कोहरे का पूर्वानुमान भी जताया है.

