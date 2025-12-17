'कल को पैसों के लिए कनॉट प्लेस में भी टोल लगा दोगे', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने MCD को लताड़ा

Delhi Pollution News: सुप्रीम कोर्ट ने MCD से कहा कि वह दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैफिक कम करने के लिए 9 टोल प्लाजा को शिफ्ट करने या कुछ समय के लिए बंद करने पर एक हफ्ते में फैसला ले.

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई में तीन जजों की पीठ ने इस मामले को सुना. सुनाई के दौरान CJI सूर्यकांत की बेंच ने बढ़ते पॉल्यूशन को रोकने के लिए कुछ अहम सुझाव दिए. कोर्ट ने कहा कि क्यों न दिल्ली बॉर्डर पर एमसीडी टोल को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि टोल पर गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें प्रदूषण की बड़ी वजह है.

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि एयर पॉल्यूशन का संकट हर साल की बात हो गई है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को इससे निपटने के लिए सख्ती से विचार करना होगा. वहीं, MCD से कहा कि वह दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैफिक कम करने के लिए 9 टोल प्लाजा को शिफ्ट करने या कुछ समय के लिए बंद करने पर एक हफ्ते में फैसला ले.

Air pollution: SC asks CAQM, NCR governments to consider issues like urban mobility, incentivising farmers to stop stubble burning.



Air pollution crisis is annual feature says SC, asks CAQM to revisit its long term measures to deal with the menace.



Air pollution crisis: SC asks… pic.twitter.com/6p83E5cWMe — Press Trust of India (@PTI_News) December 17, 2025

MCD के इस टोल पर लगता है लंबा जाम!

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण की वजहों के बारे में बताया गया. जिनमें में एक वजह दिल्ली-गुरुग्राम एमसीडी टोल प्लाजा पर लगने वाला लंबा जाम भी शामिल है. कोर्ट को बताया गया कि इस टोल प्लाजा हर रोज घंटों जाम लगता है. सड़क पर रेंगती कार, मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों से निकलने वाला दुआं प्रदूषण पैदा होता है. अगर अक्टूबर से जनवरी तक एमसीडी टोल न लिया जाए तो इससे प्रदूषण से बड़ी राहत मिलेगी.

इस पर CJI सूर्यकांत ने MCD अधिकारियों से क्यों नहीं कहते कि वह जनवरी तक टोल न वसूलें. चीफ जस्टिस ने एमसीडी को फटकार लगाते हुए कहा, 'कल को पैसों के लिए आप कनॉट प्लेस के अंदर टोल लगाकर वसूली शुरू कर दोगे? साथ ही उन्होंने कहा कि इस बीच MCD को टोल का जो नुकसान होगा उसके लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को हिस्सा देने पर विचार करना चाहिए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से