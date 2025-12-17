FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

गुजरात HC का वक्फ संपत्ति विवाद पर आदेश- कानूनी प्रोसेस से ऊपर कोई नहीं, वक्फ संपत्ति विवादों में कोर्ट शुल्क देना होगा | परमाणु ऊर्जा बिल को मिली लोकसभा की मंजूरी, विपक्ष ने किया वॉकआउट | कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड से जुड़ी खबर, दूसरा आरोपी एशदीप IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार, आरोपी मस्कट भागने की फिराक में था, हत्या में मदद करने मॉस्को से आया था एशदीप

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IPL 2026 नीलामी में बिकने के बाद सामने आया Karthik Sharma का रिएक्शन, एमएस धोनी के साथ खेलने पर दिया बड़ा बयान

IPL 2026 नीलामी में बिकने के बाद सामने आया Karthik Sharma का रिएक्शन, एमएस धोनी के साथ खेलने पर दिया बड़ा बयान

Ayurveda Healing Process: क्या बीमारियों में धीमा असर करता है आयुर्वेद? जानें सच्चाई

Ayurveda Healing Process: क्या बीमारियों में धीमा असर करता है आयुर्वेद? जानें सच्चाई

Salary Hike In 2026: अगले साल कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

अगले साल कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल

T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल

Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राजकुद्रा है इसकी मिसाल

चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राजकुद्रा है इसकी मिसाल

IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ियों का नाम

IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ियों का नाम

Homeभारत

भारत

'कल को पैसों के लिए कनॉट प्लेस में भी टोल लगा दोगे', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने MCD को लताड़ा

Delhi Pollution News: सुप्रीम कोर्ट ने MCD से कहा कि वह दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैफिक कम करने के लिए 9 टोल प्लाजा को शिफ्ट करने या कुछ समय के लिए बंद करने पर एक हफ्ते में फैसला ले.

Latest News

रईश खान

Updated : Dec 17, 2025, 04:47 PM IST

'कल को पैसों के लिए कनॉट प्लेस में भी टोल लगा दोगे', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने MCD को लताड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी से कहा कि टोल बंद करने पर विचार करें

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई में तीन जजों की पीठ ने इस मामले को सुना. सुनाई के दौरान CJI सूर्यकांत की बेंच ने बढ़ते पॉल्यूशन को रोकने के लिए कुछ अहम सुझाव दिए. कोर्ट ने कहा कि क्यों न दिल्ली बॉर्डर पर एमसीडी टोल को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि टोल पर गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें प्रदूषण की बड़ी वजह है.

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि एयर पॉल्यूशन का संकट हर साल की बात हो गई है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को इससे निपटने के लिए सख्ती से विचार करना होगा. वहीं, MCD से कहा कि वह दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैफिक कम करने के लिए 9 टोल प्लाजा को शिफ्ट करने या कुछ समय के लिए बंद करने पर एक हफ्ते में फैसला ले.

MCD के इस टोल पर लगता है लंबा जाम!

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण की वजहों के बारे में बताया गया. जिनमें में एक वजह दिल्ली-गुरुग्राम एमसीडी टोल प्लाजा पर लगने वाला लंबा जाम भी शामिल है. कोर्ट को बताया गया कि इस टोल प्लाजा हर रोज घंटों जाम लगता है. सड़क पर रेंगती कार, मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों से निकलने वाला दुआं प्रदूषण पैदा होता है. अगर अक्टूबर से जनवरी तक एमसीडी टोल न लिया जाए तो इससे प्रदूषण से बड़ी राहत मिलेगी.

इस पर CJI सूर्यकांत ने MCD अधिकारियों से क्यों नहीं कहते कि वह जनवरी तक टोल न वसूलें. चीफ जस्टिस ने एमसीडी को फटकार लगाते हुए कहा, 'कल को पैसों के लिए आप कनॉट प्लेस के अंदर टोल लगाकर वसूली शुरू कर दोगे? साथ ही उन्होंने कहा कि इस बीच MCD को टोल का जो नुकसान होगा उसके लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को हिस्सा देने पर विचार करना चाहिए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल
T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल
Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राजकुद्रा है इसकी मिसाल
चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राजकुद्रा है इसकी मिसाल
IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ियों का नाम
IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ियों का नाम
Cheap Air Purifier: 5000 से कम है बजट? ये 5 एयर प्यूरीफायर के ऑप्शन आपके लिए रहेंगे बेस्ट
Cheapest Air Purifier For Home: 5000 से कम है बजट? ये 5 एयर प्यूरीफायर के ऑप्शन आपके लिए रहेंगे बेस्ट
'होमबाउंड' से 'द सीक्रेट एजेंट' तक, जानिए Oscars 2026 के लिए शॉर्टलिस्टेड फिल्म कहां देख सकते हैं आप?
'होमबाउंड' से 'द सीक्रेट एजेंट' तक, जानिए Oscars 2026 के लिए शॉर्टलिस्टेड फिल्म कहां देख सकते हैं आप?
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Sign: ये 2 राशियां कभी हार नहीं मानती, चाहे कितनी भी असफलताओं का सामना करना पड़े ये जीत कर ही आती हैं
ये 2 राशियां कभी हार नहीं मानती, चाहे कितनी भी असफलताओं का सामना करना पड़े ये जीत कर ही आती हैं
Paush Amavasya 2025: 18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
Numerology: पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
Rashifal 16 December 2025: आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Mulank 8 Horoscope 2026: मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
MORE
Advertisement