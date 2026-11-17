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Delhi Pollution: दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है. 14 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 'बेहद खराब' कैटेगरी में दर्ज किया गया.
Delhi Pollution: राजधानी दिल्ली में 16 नंवबर को पॉल्यूशन से मिली मामूली राहत के एक दिन बाद 17 नंवबर को हवा फिर जहरीली हो गई. 17 नवंबर (मंगलवार) सुबह 6 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 255 दर्ज किया गया, जो 'खराब' कैटेगरी में रहा. वहीं कई इलाकों में AQI 300 से अधिक दर्ज किया गया है. दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने से लोगों की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं.
दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी अलग-अलग दर्ज किया गया. सिरिफोर्ट और एनएसयूटी जाफरपुर में AQI 349-349 दर्ज किया गया, जो शहर के सबसे प्रदूषित मॉनिटरिंग स्टेशन रहे. वहीं, कुल 59 निगरानी केंद्रों में से 14 स्टेशन ऐसे रहे, जहां हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच गई. वहीं 17 नवंबर की सुबह कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का AQI 344 रहा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के 16 नंवबर की शाम 4 बजे के आंकड़ों के मुताबिक सिरीफोर्ट में AQI 433 रहा.
#WATCH दिल्ली: वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव करने वाली 'एंटी-स्मॉग गन' का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीडियो ओखला और कालिंदी कुंज से है। https://t.co/JUroO6eFwM— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2026
राजधानी के कुछ इलाकों में प्रदूषण का स्तर तुलनात्मक रूप से कम रहा. कैंटोनमेंट इलाके में सबसे कम AQI 153 दर्ज किया गया. इसके अलावा पूसा में 172, IMD लोधी रोड पर 192 और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 198 AQI रहा.
इससे पहले दिल्ली में बारिश और हवा की स्पीड बढ़ने से प्रूदषण में थोड़ा सुधार हुआ था. रविवार को औसत AQI 290 दर्ज किया गया था, जबकि शनिवार को यह 367 था. लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक नहीं रह सकी और मंगलवार सुबह प्रदूषण फिर बढ़कर 255 के स्तर पर पहुंच गया.
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