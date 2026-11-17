Delhi Pollution: दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है. 14 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 'बेहद खराब' कैटेगरी में दर्ज किया गया.

17 नवंबर की सुबह सबसे अधिक सिरिफोर्ट का AQI 349 दर्ज किया गया

कैंटोनमेंट इलाके में सबसे कम AQI 153 मंगलवार की सुबह दर्ज किया गया

Delhi Pollution: राजधानी दिल्ली में 16 नंवबर को पॉल्यूशन से मिली मामूली राहत के एक दिन बाद 17 नंवबर को हवा फिर जहरीली हो गई. 17 नवंबर (मंगलवार) सुबह 6 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 255 दर्ज किया गया, जो 'खराब' कैटेगरी में रहा. वहीं कई इलाकों में AQI 300 से अधिक दर्ज किया गया है. दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने से लोगों की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं.

दिल्ली में कहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन?

दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी अलग-अलग दर्ज किया गया. सिरिफोर्ट और एनएसयूटी जाफरपुर में AQI 349-349 दर्ज किया गया, जो शहर के सबसे प्रदूषित मॉनिटरिंग स्टेशन रहे. वहीं, कुल 59 निगरानी केंद्रों में से 14 स्टेशन ऐसे रहे, जहां हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच गई. वहीं 17 नवंबर की सुबह कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का AQI 344 रहा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के 16 नंवबर की शाम 4 बजे के आंकड़ों के मुताबिक सिरीफोर्ट में AQI 433 रहा.

कैंटोनमेंट इलाके में सबसे साफ हवा

राजधानी के कुछ इलाकों में प्रदूषण का स्तर तुलनात्मक रूप से कम रहा. कैंटोनमेंट इलाके में सबसे कम AQI 153 दर्ज किया गया. इसके अलावा पूसा में 172, IMD लोधी रोड पर 192 और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 198 AQI रहा.

17 नवंबर की सुबह कहां कितना AQI?

अलीपुर- 239

आनंद विहार- 219

अशोक विहार- 230

आया नगर- 269

चांदनी चौक 321

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स- 344

DTU- 309

ITO- 342

JNU - 302

दिल्ली में फिर बढ़ने लगा प्रदूषण

इससे पहले दिल्ली में बारिश और हवा की स्पीड बढ़ने से प्रूदषण में थोड़ा सुधार हुआ था. रविवार को औसत AQI 290 दर्ज किया गया था, जबकि शनिवार को यह 367 था. लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक नहीं रह सकी और मंगलवार सुबह प्रदूषण फिर बढ़कर 255 के स्तर पर पहुंच गया.

ये भी पढ़ें - साइक्लोन ‘अक्वान’ को लेकर ओडिशा-तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट, 145KM की स्पीड से आएगा तूफान, आंध्र प्रदेश में होगा लैंडफॉल