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दिल्ली की हवा हो रही साफ, AQI 350 से घटकर 216 पर पहुंचा, कैंटोनमेंट की हवा सबसे साफ... 17 नवंबर से फिर बढ़ेगा पॉल्यूशन

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भारत

दिल्ली की हवा हो रही साफ, AQI 350 से घटकर 216 पर पहुंचा, कैंटोनमेंट की हवा सबसे साफ... 17 नवंबर से फिर बढ़ेगा पॉल्यूशन

Delhi Pollution:16 नंवबर की सुबह 7 बजे कैंटोनमेंट की हवा सबसे साफ रही और AQI 94 दर्ज किया गया है. वहीं सिरीफोर्ट की हवा सबसे प्रदूषित रही.

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Manoj Mishra

Updated : Nov 16, 2026, 08:57 AM IST

दिल्ली की हवा हो रही साफ, AQI 350 से घटकर 216 पर पहुंचा, कैंटोनमेंट की हवा सबसे साफ... 17 नवंबर से फिर बढ़ेगा पॉल्यूशन

बारापुल्ला और जेएलएन स्टेडियम के आसपास घना स्मॉग (फोटो- ANI वीडियो ग्रैब)
 

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  • 16 नवंबर की सुबह दिल्ली का औसत AQI 216 दर्ज किया गया 
  • 39 मॉनिटरिंग सेंटरों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से अधिक रहा   

Delhi Pollution: दिवाली के बाद जहरीली हवा और धुंध से जूझ रही दिल्ली को पॉल्यूशन से थोड़ी राहत मिली. कई दिनों से 'बहुत खराब' कैटेगरी में बनी राजधानी की हवा सुधरकर 'खराब' श्रेणी में पहुंच गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, 16 नंवबर (सोमवार) सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 216 दर्ज किया गया, जो खराब कैटेगरी में आता है. इससे एक दिन पहले 15 नंवबर (रविवार) सुबह 7 बजे AQI 352 था, जो बहुत खराब कैटेगरी में था.

CPCB के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार सुबह दिल्ली के 59 एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग सेंटरों में से 39 पर AQI 200 से अधिक दर्ज किया गया. इनमें से सिर्फ 2 सेंटरों पर  AQI 300 के पार पहुंचा, जबकि किसी भी स्टेशन पर हवा गंभीर कैटेगरी में नहीं रही. 

सिरीफोर्ट सबसे अधिक प्रदूषित

राजधानी में सबसे खराब हवा सिरीफोर्ट में दर्ज की गई, जहां AQI 346 रहा. इसके बाद NSIT द्वारका में 330 AQI रिकॉर्ड किया गया. वहीं, पूसा में 282, पंजाबी बाग में 276, चांदनी चौक में 271 और ITO में 267 AQI दर्ज किया गया. 

कैंटोनमेंट में सबसे साफ हवा

दिल्ली के सभी इलाकों में पॉल्यूशन का लेवल एक जैसा नहीं रहा. कैंटोनमेंट क्षेत्र में सबसे बेहतर हवा दर्ज की गई, यहां AQI 94 रहा, जो संतोषजनक कैटेगरी में आता है.  इसके अलावा नजफगढ़ में AQI 144 और पूसा के DPCC मॉनिटरिंग स्टेशन पर 141 दर्ज किया गया.

16 नंवबर की सुबह कहां कितना रहा AQI?

  • अलीपुर-  201
  • आनंद विहार- 205
  • अशोक विहार-208
  • आया नगर- 226
  • बदरपुर- 186
  • बवाना- 220
  • बुराड़ी क्रॉसिंग-252
  • बुराड़ी- 221
  • कैंटोनमेंट एरिया- 94

15 नवंबर को क्या थी स्थिति?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, रविवार शाम 4 बजे दिल्ली के 58 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 34 पर AQI खराब कैटेगरी में था, जबकि 23 स्टेशन बहुत खराब श्रेणी में रहा. दिल्ली कैंट एकमात्र ऐसा इलाका था, जहां हवा मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई, यहां AQI 113 रहा. वहीं NSIT द्वारका 364 AQI के साथ सबसे प्रदूषित इलाका रहा.

17 नवंबर को फिर बढ़ेगा प्रदूषण 

दिल्ली के लोगों को मिली राहत ज्यादा दिनों तक रहने की उम्मीद नहीं है. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुमान के मुताबिक, 16 नवंबर को हवा खराब श्रेणी में रह सकती है. इसके बाद 17 और 18 नवंबर को AQI फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचने की आशंका है. इतना ही नहीं, अगले 6 दिनों तक भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब बने रहने का अनुमान है.

ये भी पढ़ें - 'SIR में नाम हटने पर फॉर्म-6 भरने से वोटर पर नहीं होगा मुकदमा', विवाद के बीच ECI ने SC में दाखिल किया एफिडेविट

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