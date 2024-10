Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है. यहां प्रदूषण अपने खराब श्रेणी में पहुंच चुका है. दिल्ली में 13 ऐसे इलाके हॉटस्पॉट के रूप में चिह्रित किए गए हैं. यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार पहुंच चुका है. दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि दिल्ली में 13 ऐसी जगहों की पहचान की गई है जहां एक्यूआई 300 के पार पहुंच गया है. सबसे अधिक AQI वजीपुर में 381 दर्ज किया गया है.

13 जगहों पर हवा सबसे ज्यादा खराब

दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में 13 ऐसे स्थानों की पहचान की गई है, जहां AQI 300 के पार पहुंच चुका है. इन स्थानों में वजीरपुर, मुंडका, रोहिणी, जहांगीरपुरी, आनंद विहार, द्वारका सेक्टर 8, बवाना, नरेला, विवेक विहार, ओखला फेज -2, पंजाबी बाग, अशोक विहार और आरकेपुरम हैं.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर खराब श्रेणी में पहुंच गई है. इसे देखते हुए 13 हॉटस्पॉट के लिए अभियान चलाने के लिए 13 समन्वय समिति बनाई गई है. वहां (प्रदूषण के) स्रोतों की पहचान की गई है और MCD डीसी को इसका प्रभारी बनाया गया है. कल वे ग्राउंड का दौरा करेंगे. PWD द्वारा मोबाइल एंटी-स्मॉग गन तैनात की जाएंगी ताकि वहां धूल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके.

#WATCH | Delhi Environment Minister Gopal Rai says, "Winter is coming and the level of air pollution is increasing. The level has reached the poor category in Delhi. There are 13 hotspots in Delhi where AQI has crossed 300- Wazirpur, Mundka, Rohini, Jahangirpuri, Anand Vihar,… pic.twitter.com/IFIdqwzDlq