दिल्ली में की हवा में जहर, सांसों पर संकट, AQI 450 के पार; PM2.5 चार गुना, 21 मॉनिटरिंग स्टेशन ‘गंभीर’ कैटेगरी में

Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है. दिवाली के बाद लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है.

13 नंवबर की सुबह प्रदूषण के कारण जेएलएन स्टेडियम के पास धुंध की मोटी चादर छाई रही (फोटो - ANI)

नोएडा का AQI 369 और गुरुग्राम का 349 दर्ज किया गया

गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी AQI 300 से अधिक है

Delhi Pollution: दिल्ली- NCR में प्रदूषण ने खतरनाक रूप ले लिया है. हवा की दिशा बदलने और रफ्तार कमजोर पड़ने से 13 नवंबर (शुक्रवार) सुबह दिल्ली और नोएडा में धुंध की मोटी चादर में छाई रही. शुक्रवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 से अधिक दर्ज किया गया. गुरुवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) रात 10 बजे 387 तक पहुंच गया था.

13 नवंबर की सुबह दिल्ली का औसत AQI 402 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में हैं. दिल्ली के कई इलाके बेहद गंभीर कैटेगरी में पहुंच गए हैं. शुक्रवार सुबह नोएडा का AQI 369, गुरुग्राम का 349, गाजियाबाद का 377 और फरीदाबाद का 312 दर्ज किया गया.

#WATCH दिल्ली: CPCB के अनुसार ITO इलाके में AQI 455 है, जिसे 'गंभीर' श्रेणी में रखा गया है। (वीडियो सुबह 05:55 बजे शूट किया गया है) https://t.co/xZKs5KwITK — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 13, 2026

12 नंवबर की रात दिल्ली में 58 में से 21 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर प्रदूषण का लेवल 400 के पार यानी गंभीर कैटेगरी में दर्ज किया गया. हवा में मौजूद बेहद महीन और खतरनाक कण PM2.5 की मात्रा भी 24 घंटे में दोगुने से ज्यादा हो गई.

13 नंवबर की सुबह कहां कितना AQI?

बुराड़ी क्रासिंग- 452

चांदनी चौक - 474

मथुरा रोड- 454

IIT - 488

ITO- 455

नार्थ कैंपस - 474

पंजाबी बाग - 455

पुसा, दिल्ली - 466

PM2.5 नेशनल एवरेज से 4 गुना

गुरुवार शाम 6 बजे तक दिल्ली में PM2.5 का स्तर 244 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया. यह राष्ट्रीय मानक से चार गुना ज्यादा है. बुधवार शाम 4 बजे PM2.5 का स्तर 92 था, जो गुरुवार दोपहर 2 बजे तक बढ़कर 224 हो गया. इसके बाद भी प्रदूषण में कमी आने के बजाय बढ़ोतरी जारी रही. शाम 3 बजे यह 232 और 4 बजे 239 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया.

पंजाब-हरियाणा के पराली धुएं का असर

दिल्ली की हवा बिगड़ने के पीछे मौसम की बदलती परिस्थितियां भी बड़ी वजह बनी हैं. उत्तर-पश्चिमी हवाएं एक बार फिर पंजाब और हरियाणा में जल रही पराली का धुआं राजधानी की ओर लेकर आ रही हैं. गुरुवार सुबह 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्तर-पश्चिमी हवाओं की रफ्तार 34 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई. दिवाली के बाद 9 और 10 नवंबर को इन हवाओं की रफ्तार महज 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी.

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