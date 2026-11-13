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दिल्ली में की हवा में जहर, सांसों पर संकट, AQI 450 के पार; PM2.5 चार गुना, 21 मॉनिटरिंग स्टेशन ‘गंभीर’ कैटेगरी में

दिल्ली में की हवा में जहर, सांसों पर संकट, AQI 450 के पार; PM2.5 चार गुना, 21 मॉनिटरिंग स्टेशन ‘गंभीर’ कैटेगरी में

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

दिल्ली में की हवा में जहर, सांसों पर संकट, AQI 450 के पार; PM2.5 चार गुना, 21 मॉनिटरिंग स्टेशन ‘गंभीर’ कैटेगरी में

Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है. दिवाली के बाद लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है.

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Manoj Mishra

Updated : Nov 13, 2026, 07:33 AM IST

दिल्ली में की हवा में जहर, सांसों पर संकट, AQI 450 के पार; PM2.5 चार गुना, 21 मॉनिटरिंग स्टेशन ‘गंभीर’ कैटेगरी में

13 नंवबर की सुबह प्रदूषण के कारण जेएलएन स्टेडियम के पास धुंध की मोटी चादर छाई रही (फोटो - ANI)

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  • नोएडा का AQI 369 और गुरुग्राम का 349 दर्ज किया गया
  • गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी AQI 300 से अधिक है  

Delhi Pollution: दिल्ली- NCR में प्रदूषण ने खतरनाक रूप ले लिया है. हवा की दिशा बदलने और रफ्तार कमजोर पड़ने से 13 नवंबर (शुक्रवार) सुबह दिल्ली और नोएडा में धुंध की मोटी चादर में छाई रही. शुक्रवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 से अधिक दर्ज किया गया. गुरुवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) रात 10 बजे 387 तक पहुंच गया था.

13 नवंबर की सुबह दिल्ली का औसत AQI 402 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में हैं. दिल्ली के कई इलाके बेहद गंभीर कैटेगरी में पहुंच गए हैं. शुक्रवार सुबह नोएडा का AQI 369, गुरुग्राम का 349, गाजियाबाद का 377 और फरीदाबाद का 312 दर्ज किया गया. 

12 नंवबर की रात दिल्ली में 58 में से 21 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर प्रदूषण का लेवल 400 के पार यानी गंभीर कैटेगरी में दर्ज किया गया. हवा में मौजूद बेहद महीन और खतरनाक कण PM2.5 की मात्रा भी 24 घंटे में दोगुने से ज्यादा हो गई.

13 नंवबर की सुबह कहां कितना AQI?

  • बुराड़ी क्रासिंग-  452
  • चांदनी चौक -  474
  • मथुरा रोड-   454
  • IIT  - 488 
  • ITO-  455
  • नार्थ कैंपस - 474
  • पंजाबी बाग - 455
  • पुसा, दिल्ली  - 466

PM2.5 नेशनल एवरेज से 4 गुना

गुरुवार शाम 6 बजे तक दिल्ली में PM2.5 का स्तर 244 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया. यह राष्ट्रीय मानक से चार गुना ज्यादा है. बुधवार शाम 4 बजे PM2.5 का स्तर 92 था, जो गुरुवार दोपहर 2 बजे तक बढ़कर 224 हो गया. इसके बाद भी प्रदूषण में कमी आने के बजाय बढ़ोतरी जारी रही. शाम 3 बजे यह 232 और 4 बजे 239 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया.

पंजाब-हरियाणा के पराली धुएं का असर

दिल्ली की हवा बिगड़ने के पीछे मौसम की बदलती परिस्थितियां भी बड़ी वजह बनी हैं. उत्तर-पश्चिमी हवाएं एक बार फिर पंजाब और हरियाणा में जल रही पराली का धुआं राजधानी की ओर लेकर आ रही हैं. गुरुवार सुबह 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्तर-पश्चिमी हवाओं की रफ्तार 34 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई. दिवाली के बाद 9 और 10 नवंबर को इन हवाओं की रफ्तार महज 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी.

ये भी पढ़ें - पंजाब में AAP ने एक्ट्रेस को दिया टिकट, कृषि मंत्री समेत 8 विधायकों का पत्ता कटा, दूसरी लिस्ट जारी

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