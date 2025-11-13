FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

रेलवे स्टेशन 1 घंटे, मेट्रो 30 मिनट और एयरपोर्ट 3 घंटे पहले... बम धमाके के बाद दिल्ली पुलिस की यात्रियों को एडवाइजरी

दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को एक कार में धमाका हुआ था. जिसने राजधानी की सुरक्षा-व्यवस्था को हिलाकर रख दिया. जांच एजेंसियां इस ब्लास्ट की जांच में जुटी हैं.

रईश खान

Updated : Nov 13, 2025, 06:27 PM IST

दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद सभी जांच एजेंसियां चौंकन्ना हो गई हैं. रेलवे स्टेशन, मेट्रो, एयरपोर्ट, भीड़भाड़ वाले बाजार सभी पर पैनी नजर रखी जा रही है. इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को यात्रा से जुड़ी एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने सभी यात्रियों से मेट्रो, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर समय से पहले पहुंचने के लिए कहा है. ताकि सुरक्षा जांच में कोई समस्या पैदा न हो सके.

दिल्ली पुलिस ने यह एडवाइजरी दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और एयरपोर्ट के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुचारू सुरक्षा जांच सुनिश्चित करने और अंतिम समय में होने वाली असुविधा से बचने के लिए जारी की है.

यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी

  • दिल्ली में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को ट्रेनों के निर्धारित प्रस्थान समय से 1 घंटे पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा.
  • मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को 30 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा.
  • एयरपोर्ट पर निर्धारित उड़ान से कम से कम 3 घंटे पहले पहुंचे.

5 एयरपोर्ट के बम से उड़ाने की धमकी
दिल्ली धमाके की जांच के बीच 5 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इनमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद के हवाई अड्डों शामिल हैं. यह धमकी एक ईमेल के जरिए आई. मेल दावूद नाम से आया था. जिसमें लिखा था कि चौबीस घंटे के अंदर भारतीय हवाई अड्डों पर हमला होगा. विशेष रूप से दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का नाम लिया गया. जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं. सभी यात्रियों के सामान की गहनता से जांच की जा रही है.

