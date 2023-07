कल से धरने पर बैठे हैं पहलवान, अब दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुरू की जांच

डीएनए हिंदी: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के मुखिया बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है. बजरंग पूनिया, साक्षी मलिका और विनेश फोगाट जैसी पहलवान रविवार से ही जंतर-मंतर पर धरने पर बैठी हैं. इन पहलवानों ने दिल्ली पुलिस के पास यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है. अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्रालय की ओर से बनाई गई कमेटी से रिपोर्ट मांगी है. इससे पहले जनवरी महीने में भी पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया था.

पहलवानों का कहना है कि दो दिन पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग समेत कुल सात लड़कियों के यौन उत्पीड़न की शिकायत दी गई है. अब तक एफआईआर नहीं दर्ज की गई है. इसमें पॉक्सो ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए. हम ढाई महीने से इंतजार कर रहे हैं. अब दिल्ली पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

#WATCH | Delhi: "This time, all parties are welcome to join our protest whether it is BJP, Congress, AAP or any other party.....we're not affiliated with any party...": Bajrang Punia, Olympic medalist on wrestlers' protest against WFI chief Brij Bhushan Singh pic.twitter.com/g2i8T0TaAS