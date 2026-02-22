FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी- अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ FIR दर्ज, शिष्य मुकुंदानंद पर भी FIR दर्ज की गई, प्रयागराज के झूंसी थाने में FIR दर्ज की गई, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज, यौन शोषण के मामले में FIR दर्ज की गई. | अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया .100 विधायक लाओ और CM बन जाओ. BJP वाले पहली रोटी खुद खाते, गाय को नहीं खिलाते. ये गाय को पॉलिथिन खिलवा रहे हैं. | ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी की आशंका, अगले 24 घंटे में हल्की बारिश का अलर्ट जारी, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट, उत्तरकाशी और केदारनाथ में बर्फबारी का अलर्ट, उत्तराखंड में मौसम विभाग का येलो अलर्ट | पोरबंदर में कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई. पोरबंदर से नेवी ने विदेशी नाव को पकड़ा गया. नाव से ईरान के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया. नाव से विदेशी ब्रांड की सिगरेट बरामद की, नाव के निचले हिस्से में छिपाए सिगरेट कार्टून, सिगरेट की कीमत करीब 2.5 से 5 करोड़ रुपये

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs SA: टीम मैनेजमेंट ने तिलक वर्मा को दिया खास जिम्मा, अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले सूर्यकुमार यादव का बड़ा खुलासा

IND vs SA: टीम मैनेजमेंट ने तिलक वर्मा को दिया खास जिम्मा, अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले सूर्यकुमार यादव का बड़ा खुलासा

दिल्ली की तरह दहलाने की साजिश, कोलकाता-तमिलनाडु से पकडे गए 8 संदिग्ध, ISI से जुड़े हैं तार

दिल्ली की तरह दहलाने की साजिश, कोलकाता-तमिलनाडु से पकडे गए 8 संदिग्ध, ISI से जुड़े हैं तार

'भारतीय मूल के खिलाड़ी अपने-अपने देशों...' T20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच PM Modi ने प्लेयर्स पर दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

'भारतीय मूल के खिलाड़ी अपने-अपने देशों...' T20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच PM Modi ने प्लेयर्स पर दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
OTT Trending: Netflix पर गदर मचा रही ये फिल्म, 2 घंटे 11 मिनट में दिखेगा ऐसा एक्शन कि 131 Min तक टिकी रहेंगी नजरें

OTT Trending: Netflix पर गदर मचा रही ये फिल्म, 2 घंटे 11 मिनट में दिखेगा ऐसा एक्शन कि 131 Min तक टिकी रहेंगी नजरें

कितनी पढ़ी-लिखी हैं शिखर धवन की नई पार्टनर Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया की डिग्री, एजुकेशन और करियर प्रोफाइल

कितनी पढ़ी-लिखी हैं शिखर धवन की नई पार्टनर Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया की डिग्री, एजुकेशन और करियर प्रोफाइल

क्या करती हैं Shikhar Dhawan की दूसरी पत्नी Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया संग कैसे जुड़ी गब्बर के दिल के तार

क्या करती हैं Shikhar Dhawan की दूसरी पत्नी Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया संग कैसे जुड़ी गब्बर के दिल के तार

Homeभारत

भारत

दिल्ली की तरह दहलाने की साजिश, कोलकाता-तमिलनाडु से पकडे गए 8 संदिग्ध, ISI से जुड़े हैं तार

ISI Terror Module Exposed: दिल्ली के लाल किला के पास बम धमाके से पहले जम्मू-कश्मीर में पोस्टर लगाए गए थे. जिसके बाद फरीदाबाद से भारी विस्फोटक बरामद हुआ था.

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 22, 2026, 05:04 PM IST

दिल्ली की तरह दहलाने की साजिश, कोलकाता-तमिलनाडु से पकडे गए 8 संदिग्ध, ISI से जुड़े हैं तार

Representational Image

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लश्कर-ए-तैयबा के एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने दिल्ली, कोलकाता और तमिलनाडु से 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. इस मॉड्यूल से जुड़े लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारत में धमाका करने की योजना बना रहे थे. पुलिस को आरोपियों के पास से 12 मोबाइल फोन और 16 से ज्यादा सिम कार्ड बरामद हुए हैं.

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी आतंकियों के समर्थन करने वाला प्रोपागेंडा फैला रहे थे. उन्होंने बताया कि 7 फरवरी को दिल्ली और 10 फरवरी को कोलकाता के मेट्रो स्टेशनों पर कुछ पोस्टर चिपकाए गए थे. जिनमें बुरहानी वानी और कश्मीर फ्री का महिमामंडन किया गया था. 

बांग्लादेश का रहने वाला एक आरोपी

जांच में पता चला कि दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर पोस्टर लगाने वाले कोलकाता से आए थे. इसके बाद स्पेशल सेल की एक टीम कोलकाता पहुंची, जहां पता चला कि इसके तार तमिलनाडु तक फैले हैं. इसके बाद स्पेशल की टीम तमिलनाडु के तिरुप्पुर पहुंची, जहां से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया. वहीं, 2 को कोलकाता से पकड़ा है . इनमें एक आरोपी बांग्लादेश का रहने वाला है.

बता दें कि 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नं-1 के पास एक गाड़ी में विस्फोट हुआ था. इस धमाके में 13 से ज्यादा लोगों की मौत और 24 घायल हो गए थे. दिल्ली पुलिस को जांच में पता चला है कि धमाके से पहले जम्मू-कश्मीर में कुछ इस तरह के ही पोस्टर चिपकाए गए थे. ऐसे में स्पेशल सेल गहनता से जांच में जुट गई है. 

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, कोलकाता में पकडे गए संदिग्ध आतंकियों की मदद के लिए शहरों की रेकी करते घूम रहे थे. एक दिन पहले ही खुफिया सुरक्षा एजेंसियों ने देश के प्रमुख धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक इमारतों पर टेरर अटैक का अलर्ट जारी किया था. इसके बाद लाल किला, इंडिया गेट, चांदनी चौक समेत अन्य जगहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
OTT Trending: Netflix पर गदर मचा रही ये फिल्म, 2 घंटे 11 मिनट में दिखेगा ऐसा एक्शन कि 131 Min तक टिकी रहेंगी नजरें
OTT Trending: Netflix पर गदर मचा रही ये फिल्म, 2 घंटे 11 मिनट में दिखेगा ऐसा एक्शन कि 131 Min तक टिकी रहेंगी नजरें
कितनी पढ़ी-लिखी हैं शिखर धवन की नई पार्टनर Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया की डिग्री, एजुकेशन और करियर प्रोफाइल
कितनी पढ़ी-लिखी हैं शिखर धवन की नई पार्टनर Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया की डिग्री, एजुकेशन और करियर प्रोफाइल
क्या करती हैं Shikhar Dhawan की दूसरी पत्नी Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया संग कैसे जुड़ी गब्बर के दिल के तार
क्या करती हैं Shikhar Dhawan की दूसरी पत्नी Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया संग कैसे जुड़ी गब्बर के दिल के तार
OTT Release: दिमाग का दही कर देंगे ये ट्विस्ट! 'द ब्लफ' से 'पैराडाइज' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते देखें सस्पेंस-थ्रिलर का डेडली कॉम्बिनेशन
दिमाग का दही कर देंगे ये ट्विस्ट! 'द ब्लफ' से 'पैराडाइज' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते देखें सस्पेंस-थ्रिलर का डेडली कॉम्बिनेशन
Holashtak Effects on Zodiac: 24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा
24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा
MORE
Advertisement
धर्म
Trigrahi Yog: शक्तिशाली ग्रहों के महासंगम से इन 6 राशियों की रॉयल लाइफ का खुलेगा दरवाजा, तिजोरी से ओवरफ्लो होने लगेगा पैसा
शक्तिशाली ग्रहों के महासंगम से इन 6 राशियों की रॉयल लाइफ का खुलेगा दरवाजा, तिजोरी से ओवरफ्लो होने लगेगा पैसा
Shukra Nakshatra Parivartan: रंगों के त्योहार होली तक इन 4 राशियों पर मेहरबान रहेंगे शुक्र, खूब मिलेगा लाभ
रंगों के त्योहार होली तक इन 4 राशियों पर मेहरबान रहेंगे शुक्र, खूब मिलेगा लाभ
Mangal-Rahu Yuti: शेयर बाजार और सोने-चांदी में निवेश से पहले पढ़ लें ये खबर? मंगल-राहु के संयोग से 40 दिन का हाई-रिस्क फेज शुरू होगा
शेयर बाजार और सोने-चांदी में निवेश से पहले पढ़ लें ये खबर? मंगल-राहु के संयोग से 40 दिन का हाई-रिस्क फेज शुरू होगा
Horoscope 21 February: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Holika Dahan 2026: होलिका दहन में क्या-क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए? घर में प्रसाद लाना सही है या गलत?
होलिका दहन में क्या-क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए? घर में प्रसाद लाना सही है या गलत?
MORE
Advertisement