दिल्ली की तरह दहलाने की साजिश, कोलकाता-तमिलनाडु से पकडे गए 8 संदिग्ध, ISI से जुड़े हैं तार

ISI Terror Module Exposed: दिल्ली के लाल किला के पास बम धमाके से पहले जम्मू-कश्मीर में पोस्टर लगाए गए थे. जिसके बाद फरीदाबाद से भारी विस्फोटक बरामद हुआ था.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लश्कर-ए-तैयबा के एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने दिल्ली, कोलकाता और तमिलनाडु से 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. इस मॉड्यूल से जुड़े लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारत में धमाका करने की योजना बना रहे थे. पुलिस को आरोपियों के पास से 12 मोबाइल फोन और 16 से ज्यादा सिम कार्ड बरामद हुए हैं.

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी आतंकियों के समर्थन करने वाला प्रोपागेंडा फैला रहे थे. उन्होंने बताया कि 7 फरवरी को दिल्ली और 10 फरवरी को कोलकाता के मेट्रो स्टेशनों पर कुछ पोस्टर चिपकाए गए थे. जिनमें बुरहानी वानी और कश्मीर फ्री का महिमामंडन किया गया था.

बांग्लादेश का रहने वाला एक आरोपी

जांच में पता चला कि दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर पोस्टर लगाने वाले कोलकाता से आए थे. इसके बाद स्पेशल सेल की एक टीम कोलकाता पहुंची, जहां पता चला कि इसके तार तमिलनाडु तक फैले हैं. इसके बाद स्पेशल की टीम तमिलनाडु के तिरुप्पुर पहुंची, जहां से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया. वहीं, 2 को कोलकाता से पकड़ा है . इनमें एक आरोपी बांग्लादेश का रहने वाला है.

बता दें कि 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नं-1 के पास एक गाड़ी में विस्फोट हुआ था. इस धमाके में 13 से ज्यादा लोगों की मौत और 24 घायल हो गए थे. दिल्ली पुलिस को जांच में पता चला है कि धमाके से पहले जम्मू-कश्मीर में कुछ इस तरह के ही पोस्टर चिपकाए गए थे. ऐसे में स्पेशल सेल गहनता से जांच में जुट गई है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, कोलकाता में पकडे गए संदिग्ध आतंकियों की मदद के लिए शहरों की रेकी करते घूम रहे थे. एक दिन पहले ही खुफिया सुरक्षा एजेंसियों ने देश के प्रमुख धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक इमारतों पर टेरर अटैक का अलर्ट जारी किया था. इसके बाद लाल किला, इंडिया गेट, चांदनी चौक समेत अन्य जगहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी.

