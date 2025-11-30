FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में 8 IAS अधिकारियों का तबादला | तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में 2 बसों में टक्कर, घायल यात्रियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती | भारत ने द. अफ्रीका को 350 रनों का लक्ष्य दिया

भारत

भारत

26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, तीन आतंकियों को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 26 जनवरी से पहले पाकिस्तान समर्थित शहजाद भट्टी मॉड्यूल के तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया. ये लोग हैंड ग्रेनेड हमलों की योजना बना रहे थे और सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान से निर्देश पा रहे थे.

राजा राम

Updated : Nov 30, 2025, 05:29 PM IST

26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, तीन आतंकियों को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी

Delhi: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गणतंत्र दिवस से पहले एक बड़ी आतंकी साज़िश को नाकाम करते हुए पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर-आतंकी शहजाद भट्टी मॉड्यूल से जुड़े तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया है. ये गिरफ्तारियां पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से की गईं. अधिकारियों के मुताबिक, यह मॉड्यूल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था और आने वाले दिनों में भारत में बड़े हमलों को अंजाम देने की तैयारी में था. 

विदेशी नेटवर्क पर काम कर रहे थे

स्पेशल सेल ने बताया कि वे पिछले कुछ समय से पंजाब आधारित गैंगस्टरों और उनके विदेशी नेटवर्क पर काम कर रहे थे. जांच के दौरान टीम को पता चला कि शहजाद भट्टी, जो पहले पाकिस्तान में बड़ा गैंगस्टर था, अब आईएसआई के लिए भारत में आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहा है. भट्टी पाकिस्तान में है या किसी अन्य देश में, इस बारे में भारतीय एजेंसियों को अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है. गिरफ्तार आतंकियों की पहचान हरगुनप्रीत सिंह (पंजाब), विकास प्रजापति (मध्य प्रदेश) और आरिफ (बिजनौर, यूपी) के रूप में हुई है. ये तीनों मिलकर पंजाब और अन्य राज्यों में हमलों की प्लानिंग कर रहे थे. 

यह भी पढ़ें: PM Modi ने Christmas और नए साल को लेकर लोगों से की खास अपील, जानें 'मन की बात' की 10 बड़ी बातें

पंजाब में हैंड ग्रेनेड फेंकने की घटना में शामिल थे

अधिकारियों ने बताया कि जांच में पता चला है कि आरोपी पहले भी पंजाब में हैंड ग्रेनेड फेंकने की घटना में शामिल थे और जल्द ही कई अन्य जगहों पर भी इसी तरह के हमले की तैयारी कर रहे थे. स्पेशल सेल का कहना है कि यह मॉड्यूल सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी से सीधे संपर्क में था. उन्हें वहां से लगातार निर्देश और फंडिंग मिल रही थी. शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों ने अमृतसर में दो से तीन संवेदनशील जगहों की रेकी भी की थी, जहाँ हैंड ग्रेनेड अटैक करने की योजना थी. अधिकारियों ने बताया कि इस केस में और भी लोग शामिल हो सकते हैं और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. स्पेशल सेल इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रही है. 

