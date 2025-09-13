दिल्ली पुलिस SHO ने जज को दी क्रिकेट किट और जिम मेंबरशिप, अब FIR के लिए कोर्ट पहुंचे

SHO Bribed Judge Case: दिल्ली पुलिस SHO ने जज के लिए क्रिकेट किट और जिम की फीस का भुगतान किया था, फिर इसको लेकर कथित तौर पर एक शिकायत दर्ज की. इस पर कोर्ट ने क्या प्रतिक्रिया दी, आइए हम आपको बताते हैं.

दिल्ली पुलिस की ओर से साकेत कोर्ट के एक जज पर संगीन आरोप लगाए गए हैं. दरअसल, निजामुद्दीन थाने में तैनात एसएचओ पंकज कुमार ने जज कार्तिक टपारिया पर इल्जाम लगाया है कि जज ने उनके साथ कोर्ट में बदसलूकी की है. यही नहीं, एसएचओ ने कुछ ऐसी बातें भी बताई, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ प्रतिक्रिया दी.

जानकारी के लिए बता दें कि जज कार्तिक टपारिया जंगपुरा एक्सटेंशन में रहते हैं और वो साकेत कोर्ट में जज थे. उनके अंतर्गत ही निजामुद्दीन थाना आता था. पंकज ने जज को दी क्रिकेट किट और जिम मेंबरशिप भी दिलाई थी. एसएचओ ने यह भी बताया कि जज उन्हें और अन्य पुलिस कर्मियों को कितना परेशान करते थे.

दिल्ली पुलिस एसएचओ और जज का पूरा मामला

दिल्ली पुलिस एसेचओ ने जज टपारिया पर यह इल्जाम लगाया है कि जज उनसे और अन्य पुलिस कर्मयों से अपने निजी काम भी करवाते थे. एसएचओ ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि जज ने कैसे पिछले साल अपनी शादी में पुलिसकर्मयों को काम करने के लिए बुलाया था. पंकज कुमार के मुताबिक, जज टपारिया की शादी पिछले साल दिसंबर में हुई थी. उनकी शादी राजस्थान से हुई थी और वहां उनका काम करने के लिए निजामुद्दीन थाने से पुलिसवाले गए थे.

दिल्ली हाई कोर्ट ने जज के FIR पर दी प्रतिक्रिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने जज कार्तिक टपारिया पर कार्रवाई की और उन्हें अब साकेत कोर्ट से हटा दिया गया है. आपको बता दें कि यह मामला लगभग पिछले एक साल से चल रहा था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.