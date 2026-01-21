दिल्ली पुलिस के AI चश्मों में फिट हुआ 65,000 अपराधियों का रिकॉर्ड, 26 जनवरी पर हाईटेक सुरक्षा की तैयारी

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस AI तकनीक से लैस चश्मों की मदद से सुरक्षा करेगी. इन चश्मों में 65 हजार अपराधियों का डेटा मौजूद है, जिससे संदिग्धों की पहचान तुरंत हो सकेगी.

गणतंत्र दिवस समारोह से पहले राजधानी दिल्ली को हाई-सिक्योरिटी मोड में डाल दिया गया है. इस बार सुरक्षा व्यवस्था में तकनीक को सबसे आगे रखा गया है. दिल्ली पुलिस अपने जवानों को ऐसे AI चश्मे पहनाकर तैनात करेगी, जो चलते-फिरते अपराधियों की पहचान कर सकेंगे. परेड स्थल ही नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशन, मेट्रो, बाजार और एयरपोर्ट तक निगरानी बढ़ा दी गई है.

26 जनवरी को लेकर क्या है दिल्ली पुलिस की रणनीति?

दरअसल, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान दिल्ली में कई स्तरों पर सुरक्षा रहेगी. हजारों पुलिसकर्मी मैदान में तैनात होंगे. इनके साथ अर्धसैनिक बल, कमांडो और स्नाइपर्स भी संवेदनशील जगहों पर मोर्चा संभालेंगे. भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पेट्रोलिंग की जाएगी. दिल्ली पुलिस पहली बार ऐसे स्मार्ट चश्मों का इस्तेमाल कर रही है, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक लगी है. इन चश्मों में कैमरा मौजूद है और 65,000 से ज्यादा अपराधियों का रिकॉर्ड पहले से सेव है.

यह चश्मा काम कैसे करेगा?

पुलिसकर्मी इस चश्मे को मोबाइल ऐप से कनेक्ट रखेंगे. जैसे ही कोई व्यक्ति सामने आएगा, चश्मा उसके चेहरे को स्कैन करेगा. अगर चेहरा अपराधियों के डेटाबेस से मेल खाता है, तो तुरंत पुलिसकर्मी को संकेत मिल जाएगा. अगर कोई अपराधी पहचान छुपाने के लिए चेहरा बदलकर या भेष में परेड देखने आता है, तब भी AI सिस्टम उसे पहचान सकता है. इससे मौके पर ही कार्रवाई आसान होगी. AI चश्मे का एक और अहम फीचर थर्मल स्कैनिंग है. इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि कोई व्यक्ति संदिग्ध या प्रतिबंधित वस्तु तो नहीं लेकर आया है.

दिल्ली के किन इलाकों में बढ़ी सुरक्षा?

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली स्टेशन, सभी बड़े मेट्रो स्टेशन, ISBT, प्रमुख बाजार और IGI एयरपोर्ट पर अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं. CCTV और हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों से कंट्रोल रूम में निगरानी होगी. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 10,000 से ज्यादा जवान गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा में लगाए जाएंगे. पुलिस का दावा है कि तकनीक और बलों का यह तालमेल किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम है.

