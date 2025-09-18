Add DNA as a Preferred Source
Delhi News: ब्रेक की जगह एक्सीलेरेटर दबा दिया, दिल्ली पुलिस की PCR वैन ने ली युवक की जान

Delhi News: दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में पुलिस की PCR वैन से युवक की मौत हो गई. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

राजा राम

Updated : Sep 18, 2025, 09:50 AM IST

Delhi News: ब्रेक की जगह एक्सीलेरेटर दबा दिया, दिल्ली पुलिस की PCR वैन ने ली युवक की जान

दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. यहां पुलिस की PCR वैन ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार, ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाने की कोशिश में गलती से एक्सीलेरेटर दबा दिया. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की मौके पर ही मौत

यह घटना मंदिर मार्ग थाना क्षेत्र की है, जहां गुरुवार सुबह PCR वैन सड़क पर गश्त कर रही थी. इसी दौरान ड्राइवर को अचानक गाड़ी रोकनी पड़ी. गाड़ी को कंट्रोल करने के दौरान उसने गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेरेटर दबा दिया. इससे PCR वैन बेकाबू हो गई और सड़क किनारे रैंप पर चढ़ रहे एक युवक को रौंद दिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद पुलिस टीम और राहगीर तुरंत मौके पर इकट्ठा हो गए. घायल युवक को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है और पुलिस परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रही है.

यह भी पढ़ें: Rahul Gandhi: एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम की तैयारी..., राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे जवाब

हर संभव मदद व मुआवजा दिया जाएगा

इस मामले पर नई दिल्ली के एडिशनल DCP हुकमा राम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है. उन्होंने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और मृतक के परिवार को हर संभव मदद व मुआवजा दिया जाएगा. इसके साथ ही आसपास लगे CCTV कैमरों की भी जांच की जा रही है, ताकि हादसे की पूरी सच्चाई सामने आ सके. पुलिस का कहना है कि मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है. फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति नहीं है लेकिन स्थानीय लोग हादसे से काफी आहत हैं.

ANI इनपुट 

