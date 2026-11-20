नसीम दुर्रानी के खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश और लूट समेत 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे

गैंगस्टर नसीम दुर्रानी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का करीबी था

दिल्ली में समीर नाम के युवक की हत्या मामले में दुर्रानी वांटेड था

यूपी के बुलंदशहर में नोएडा STF और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट एनकाउंटर में गैंगस्टर नसीम दुर्रानी 20 नवंबर की सुबह तड़के मारा गया. दुर्रानी का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड की D-कंपनी से बताया जाता था. 16 नंवबर को दिल्ली में एक हत्या मामले में आरोपी थी और फरार चल रहा था. दुर्रानी ने ही दिल्ली सरकार के मंत्री कलिप मिश्रा के ऑफिस के बाहर 15 राउंड गोलियां चलाई थी. मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चलीं. दुर्रानी को कई गोलियां लगीं. पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार 16 नवंबर को दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 26 साल के समीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. यह वारदात दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के स्थानीय विधायक कैंप कार्यालय के पास हुई थी. दो बाइक सवार हमलावरों ने समीर पर करीब 15 राउंड गोलियां चलाई थीं. इस मामले में दुर्रानी आरोपी था.

पुलिस कर रही थी दुर्रानी की तलाश

इस घटना के बाद, पुलिस टीमें उसकी तलाश कर रही थीं. पुलिस को बुलंदशहर में उसके मौजूद होने की जानकारी मिली थी. इस खुफिया जानकारी के आधार पर, संयुक्त टीम ने उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया, जिसके दौरान मुठभेड़ हुई और नसीम दुर्रानी मारा गया.

दुर्रानी का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के करीबी लोगों में बताया जाता था. 2016-17 में छोटा शकील ने उसे तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन की हत्या की सुपारी दी थी, लेकिन यह साजिश अंजाम तक नहीं पहुंच सकी. दुर्रानी पर पाकिस्तानी मूल के लेखक और टिप्पणीकार तारिक फतेह की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी था.

#WATCH | In a joint operation, the Delhi Police and Noida STF have eliminated notorious gangster Naseem Durrani in an encounter in Bulandshahr, Uttar Pradesh. Naseem Durrani was allegedly involved in the murder of a youth named Sameer, who was shot dead outside Kapil Mishra's office two days ago. Following the incident, police teams were tracking his movements and had received inputs about his presence in Bulandshahr. Acting on the intelligence inputs, the joint team launched an operation to apprehend him, during which an encounter took place and Naseem Durrani was killed. Naseem Durrani had also reportedly been involved in a conspiracy to eliminate gangster Chhota Rajan, with allegations of a contract being taken out for the purpose. Further details regarding the encounter and the operation are awaited: Delhi Police and Noida STF (Visuals source: Delhi Police) November 20, 2026

25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज

नसीम दुर्रानी के खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश और लूट समेत 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे. दिल्ली में समीर की हत्या के बाद पुलिस ने कई टीमें गठित की थीं. घटनास्थल से सबूत जुटाए गए और हमलावरों की पहचान के लिए CCTV फुटेज खंगाले गए. इसी बीच नोएडा STF और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बुलंदशहर में उसका एनकाउंटर किया गया.

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