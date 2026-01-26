26 जनवरी को दिल्ली की इन सड़कों पर जाने से बचें, घर से निकलने से पहले देख लें ट्रैफिक एडवाइजरी

राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के समारोह के चलते आज कई सड़कों पर आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. इसके लिए दिल्ली ट्राफिक पुलिस की तरफ एडवाइजरी भी जारी की गई है. इसलिए घर से निकलने से पहले ये खबर जरूर पढ़ लें.

राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड को लेकर आज कई सड़कों पर आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. इस बीच दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. ऐसे में अगर आप भी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान बाहर जा रहे हैं तो आपको ट्रैफिक एडवाजरी के बारे में पता होना चाहिए. ये भी बताते चले कि गणतंत्र दिवस पर परेड सुबह 10.30 मिनट से शुरु होकर कर्तव्य पथ, सी-हेक्सागन, तिलक मार्ग और बहादुर शाह जफर मार्ग से होते हुए लाल किले पर संपन्न होगी.

इन रास्तों पर रहेगी रोक

1. 25.01.2026 को शाम 06:00 बजे से परेड खत्म होने तक विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर किसी यातायात को अनुमति नहीं होगी.

2. 25.01.2026 को रात्रि 10:00 बजे से रफी मार्ग, जनपथ, मान सिंह रोड पर परेड समाप्त होने तक कर्तव्य पथ की ओर यातायात की अनुमति नहीं होगी.

3. सी-हेक्सागन-इंडिया गेट, 26.01.2026 को सुबह 09:15 बजे से परेड के तिलक मार्ग पार होने तक यातायात के लिए बंद रहेगा.

4. 26.01.2026 को सुबह 10:30 बजे से तिलक मार्ग, बी. एस. जेड मार्ग और सुभाष मार्ग पर दोनों दिशाओं में यातायात की अनुमति नहीं होगी. परेड की आवाजाही के आधार पर केवल क्रॉस ट्रैफिक की अनुमति दी जाएगी.

ये रहेगा बसों का रूट

1. गाजियाबाद से शिवाजी स्टेडियम जाने वाली बसें एनएच-24 रिंग रोड से होकर मैरों रोड पर समाप्त होंगी.

2. एनएच-24 से आने वाली बसें रोड नं. 56 पर दाहिनी ओर मुड़ेंगी और आईएसबीटी आनन्द विहार पर समाप्त होंगी.

3. गाजियाबाद की ओर से आने वाली बसों को मोहन नगर से वजीराबाद ब्रिज के लिए भोपुरा चुंगी की ओर मोड़ दिया जाएगा.

4. धौला कुआं की ओर से आने वाली सभी अंतर्राज्यीय बसें धौला कुआं पर समाप्त हो जाएंगी.



