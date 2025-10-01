सीडी, टॉय और अश्लील वीडियो... बाबा चैतन्यानंद का 'गंदा खेल', कमरे से मिली चौंकाने वाली चीजें

ICC T20 Rankings: 4 बार जीरो पर आउट, फिर कैसे नंबर-1 बन गए सैम अयूब? हार्दिक पांड्या को पछाड़ा
बाबा चैतन्यानंद फरारी के दौरान बागेश्वर और अल्मोड़ा पहुंचा था. पुलिस की एक टीम वहां भी जांच करने पहुंची. इससे पहले बाबा के फोन में कई लड़कियों के चैट्स मिले थे.
दिल्ली के एक नामी इंस्टीट्यूट में छात्राओं से यौन शोषण करने के आरोप गिरफ्तार हुए बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस को जांच में उनके कमरे से आपत्तिजनक चीजें मिली हैं. पुलिस भी उन चीजों को देखकर हैरान हो गई. पुलिस को बाबा के कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर का शिकार होने का शक है.
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की एक टीम बुधवार को दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के उस कमरे में पहुंची जहां बाबा चैतन्यानंद सरस्वती रहता था. छानबीन के दौरान बाबा के कमरे से कई प्रकार के सेक्स टॉय, 5 पॉर्न सीडी और अन्य आपत्तिजनक चीजें मिलीं. इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा ऐसी गंदी चीजों का शौकीन था.
पुलिस को बाबा के कमरे से तीन तस्वीरें भी मिली हैं. जिनमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और यूके के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून के साथ दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि बाबा फर्जी तरीके से इन फोटो को बनवाया था.
एयर होस्टेस बनाने का देते था लालच
बाबा चैतन्यानंद फरारी के दौरान बागेश्वर और अल्मोड़ा पहुंचा था. पुलिस की एक टीम वहां भी जांच करने पहुंची. इससे पहले बाबा के फोन में कई लड़कियों के चैट्स मिले थे. जिसमें वो लड़कियों को एयर होस्टेस बनाने का झांसा देकर बरगलाने की कोशिश कर रहा था.
बाबा के कई एयरहोस्टेस लड़कियों के फोटो अपने फोन में रखे थे. वह इंस्टीट्यूट पढ़ने वाले ऐसी लड़कियों के टारगेट करता था, जो आर्थिक रूप से कमजोर होती थीं. उनको एयर होस्टस बनाने या विदेश भेजने का प्रलोभन देकर छात्राओं के साथ गलत हरकत करता था.
पुलिस को जांच में पता चला है कि बाबा चैतन्यानंद हनी ट्रैप और अश्लील फोटो भेजने के लिए लंदन के नंबर का इस्तेमाल करता था. पुलिस को बाबा के फोन से कई छात्राओं की अश्लील तस्वीरें भी मिली हैं, जो बाबा लड़कियों के बाथरूम में सीक्रेट कैमरा लगाकर अपने फोन में कैद करता था.
