15 केस, गैंगवार का वांटेड, मुठभेड़ के बाद दिल्ली पुलिस ने किया अरेस्ट, कौन है गैंगस्टर प्रकाश उर्फ चिनू?

दिल्ली पुलिस ने 13 सितंबर को हुए गैंगवार मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए वांटेड गैंगस्टर प्रकाश को गिरफ्तार किया है.

12 नवंबर की देर रात मुठभेड़ के बाद पुलिस ने चिनू को गिरफ्तार किया

प्रकाश उर्फ चिनू दिल्ली के नबी करीम थाने का घोषित अपराधी है

दिल्ली पुलिस ने गैंगवार के वांटेड गैंगस्टर प्रकाश उर्फ आकाश उर्फ चिनू को मुठभेड़ के बाद 13 नवंबर (शुक्रवार) गिरफ्तार किया. सेंट्रल जिले की AATS टीम ने 12 और 13 नवंबर की रात पटेल नगर के शादिपुर फ्लाईओवर के पास से चिनू को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में लगी. मौके से एक अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. चिनू पर हत्या, हत्या की कोशिश, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कुल 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

पुलिस ने बिछाया जाल, फंस गया चिनू

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 12 नवंबर को AATS सेंट्रल टीम को सूचना मिली थी कि प्रकाश उर्फ चिनू शादिपुर फ्लाईओवर के पास अपने एक साथी से मिलने आने वाला है. इसके बाद पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी कर दी. रात करीब 12:45 बजे आरोपी वहां पहुंचा तो पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया.

पुलिस का दावा है कि आरोपी ने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. गोली एक पुलिसकर्मी के हाथ के बेहद करीब से निकली. इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें चिनू के दाहिने पैर में गोली लगी और उसे अरेस्ट कर लिया. घायल आरोपी को PCR वैन से अस्पताल पहुंचाया गया.

दो गैंग के बीच हुआ था खूनी संघर्ष

प्रकाश उर्फ चिनू 13 सितंबर 2026 को बाबा रामदेव की जयंती पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान हुए गैंगवार मामले में वांटेड था. पुलिस के मुताबिक, शोभायात्रा जब झंडेवालान रोड पहुंची तो सदर बाजार के विकास कालिया गैंग और नबी करीम के प्रकाश उर्फ चिनू गैंग के सदस्यों के बीच विवाद हो गया.

#WATCH | Delhi: Visuals from the spot where wanted gang leader Prakash alias Akash alias Chinu, a Bad Character (BC) of PS Nabi Karim, was apprehended by AATS Central following an exchange of fire with Delhi Police. (Source: Delhi Police) https://t.co/R5EdqCwDBO November 13, 2026

शुरुआत में हुई कहासुनी पथराव, मारपीट और फायरिंग में बदल गई. इस दौरान एक महिला और उसके परिवार के साथ भी मारपीट की गई. इस मामले में नबी करीम थाने में FIR नंबर 410/2026 दर्ज किया गया था.

फायरिंग में युवक के हाथ में लगी थी गोली

इस गैंगवार से जुड़े एक अन्य मामले में 15 सितंबर को सदर बाजार थाने में FIR दर्ज हुई थी. इस घटना में फायरिंग के दौरान वंश नाम के युवक के बाएं हाथ में गोली लगी थी. पुलिस दोनों घटनाओं की जांच कर रही थी और चिनू की तलाश में जुटी थी. पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने 13 सितंबर की हिंसक घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है.

हत्या से लेकर लूट तक दर्ज हैं 15 केस

30 वर्षीय प्रकाश उर्फ चिनू नबी करीम थाने का घोषित अपराधी है. उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कुल 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं. कोर्ट ने 28 अक्टूबर को उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 84 के तहत कार्रवाई भी शुरू की थी.

विकास कालिया गैंग के दो बदमाश अरेस्ट

इससे पहले 28 सितंबर को सेंट्रल जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने विकास कालिया गैंग के दो प्रमुख सदस्यों मुकेश और आकाश उर्फ मट्ठी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था. पुलिस ने करनैल सिंह स्टेडियम, पहाड़गंज के पास यह कार्रवाई की थी. मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी थी. उनके पास से दो अवैध हथियार, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई थी. अब चिनू की गिरफ्तारी को पुलिस दोनों विरोधी गैंग के बीच चल रहे संघर्ष पर अंकुश लगाने की दिशा में अहम कार्रवाई मान रही है. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.

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