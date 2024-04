चुनाव आयोग के बाहर धरने पर बैठे TMC नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया

तृणमूल कांग्रेस ने सीबीआई, एनआईए, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग के प्रमुखों को बदलने की मांग को लेकर सोमवार को चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर धरना दिया. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में ले लिया. टीएमसी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए निर्वाचन आयोग (EC) की पूर्ण पीठ से मिलने के बाद धरने की घोषणा की थी.

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन, मोहम्मद नदीमुल हक, डोला सेन, साकेत गोखले और सागरिका घोष, विधायक विवेक गुप्ता, पूर्व सांसद अर्पिता घोष, शांतनु सेन और अबीर रंजन विश्वास और पार्टी की छात्र शाखा की पश्चिम बंगाल इकाई के उपाध्यक्ष सुदीप राहा को हिरासत में ले लिया गया. तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार के इशारे पर विपक्षी दलों को निशाना बना रही हैं.

टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप

डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, 'भाजपा हमारे खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. जिस तरह से एनआईए, ईडी और सीबीआई काम कर रही हैं और टीएमसी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है. वह शर्मनाक है. हम निर्वाचन आयोग से सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का अनुरोध करेंगे.' टीएमसी ने रविवार को चुनाव से पहले एनआईए और भाजपा के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया था.

#WATCH | Delhi: On being detained by Delhi Police for protesting outside Election Commission of India, TMC MP Derek O'Brien says "We are here to fight. We will carry on our peaceful protest...This is 100% dictatorship but we are from TMC, we will fight this..." pic.twitter.com/P27DJZgjEp