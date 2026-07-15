SC में हंगामा करने वाला प्रबल प्रताप और उसका साथी गिरफ्तार, किसने दर्ज करवाई सख्त धाराओं के तहत FIR?

पुलिस के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए ‘इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज’ भेजा गया जहां डॉक्टर्स ने बताया कि दोनों को तत्काल किसी मनोचिकित्सीय उपचार की जरूरत नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षाकर्मी की शिकायत पर हुई गिरफ्तारी

बीएनएस की धाराओं 132, 221, 224 और 3(5) के तहत दर्ज हुआ था मामला

जस्टिस केवी विश्वनाथन के व्यवहार की हो रही तारीफ

लखनऊ यूनिर्सिटी से लॉ की पढाई कर रहे दोनों आरोपी

सुप्रीम कोर्ट में अभद्र भाषा का इस्तेमाल, गाली-गलौज, सुरक्षाकर्मियों के साथ हाथापाई और मुख्य न्यायाधीश के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले वकील प्रबल प्रताप सिंह और उसके साथी की गिरफ्तारी हो गई है. दोनों लॉ स्टूडेंट हैं. 10 जुलाई को प्रबल प्रताप सिंह ने कोर्टरूम में जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच के सामने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए न सिर्फ गलत भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि अपनी फाइल के पन्ने भी हवा में उछाल दिए थे.

क्यों हुई प्रबल प्रताप सिंह की गिरफ्तारी?

सुप्रीम कोर्ट के एक सुरक्षाकर्मी की शिकायत पर तिलक मार्ग थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 132, 221, 224 और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया.

पुलिस का आरोप है कि प्रबल प्रताप सिंह ने सुनवाई के दौरान अभद्र और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, कोर्टरूम के अंदर बेंच के सामने सारी मर्यादाएं लांघते हुए अपनी फाइल के पन्ने हवा में उछाले और हंगामा करके अदालत की कार्यवाही में बाधा डाली.

दो दिन की हिरासत में भेजे गए दोनों आरोपी

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब कोर्ट की गरिमा बनाए रखने और प्रबल प्रताप सिंह को शांत करवाने के लिए सुरक्षाकर्मी आगे आए, तो वकील ने उनके साथ हाथापाई की और सुरक्षाकर्मी को उसके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने से रोका. पुलिस के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद दोनों को मेडिकल जांच के लिए ‘इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज’ भेजा गया जहां डॉक्टर्स ने बताया कि दोनों को तत्काल किसी मनोचिकित्सीय उपचार की जरूरत नहीं है.

कौन है प्रबल प्रताप सिंह और उसका साथी चंदर भान?

प्रबल प्रताप सिंह की उम्र 24 साल है और वह लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा है और थर्ड ईयर का छात्र है. वह यूपी के इटावा का रहने वाला है. वहीं, दूसरा छात्र चंदर भान 23 साल का है और एलएलबी का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है. प्रबल प्रताप सिंह इस मामले में खुद याचिकाकर्ता के रूप में कोर्ट में पेश हुआ था.

10 जुलाई को क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट में?

यह मामला 10 जुलाई का है, जब सुप्रीम कोर्ट के ‘रूम नंबर-13’ में ‘प्रबल प्रताप और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आयुक्त के माध्यम से’ वाली विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई चल रही थी. यह याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिससे याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप सिंह नाराज था. इस फैसले में उसकी अर्जी पर पुलिस जांच का आदेश देने के बजाय उसे सिर्फ एक निजी शिकायत मान लिया गया था.

प्रबल प्रताप सिंह अपनी याचिका पर पैरवी करने के लिए खुद जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच के सामन पेश हुआ. उसने जजों से कहा, 'न्यायिक महोदय मैं आपको आदेश देता हूं कि आप लखनऊ के एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें.' उसका ये रवैया देखकर जज हैरान रह गए और जस्टिस विश्वनाथन ने उससे पूछा, 'क्या आप हमें आदेश दे रहे हैं.' इस पर वकील ने गुस्से में जवाब दिया, 'मेरी तरफ से बस इतना ही, सब कुछ रिकॉर्ड पर है. ये सीजेआई को दे देना....' इसके बाद उसने फाइल हवा में उछाल दी और गाली-गलौज शुरू कर दी. तुरंत सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे और उसको कोर्टरूम से बाहर ले गए.

SC और सीजेआई ने कोई एक्शन नहीं लेने का किया फैसला

वकील के इतने हंगामे के बाद भी कोर्ट ने उसके खिलाफ अवमानना का मामला या कोई और एक्शन नहीं लेने का फैसला किया. सीजेआई सूर्यकांत ने भी खुद इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, 'मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा. बच्चे ऐसा कई बार कर देते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा और मान-सम्मान बनाए रखना चाहिए. यह हम सबका दायित्व है, सबको इसको निभाना है.'

जस्टिस केवी-विश्वनाथन के व्यवहार की हो रही तारीफ

सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कई वकीलों ने याचिकाकर्ता के बर्ताव की कड़ी निंदा की और जजों की ओर से दिखाए गए संयम की तारीफ की है. सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉ. अलख आलोक श्रीवास्तव ने जस्टिस केवी विश्वनाथन की प्रतिक्रिया को न्यायिक गरिमा का सही उदाहरण बताया है. उन्होंने कहा, 'जस्टिस केवी विश्वनाथन सुप्रीम कोर्ट के सबसे गरिमामय जजों में से हैं. वकील के इस तरह के व्यवहार के सामने उन्होंने जो उदारता दिखाई है, वो प्रेरणादयक है.'

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