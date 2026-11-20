दिल्ली पुलिस ने लाल किला के पास अवैध पार्किंग के नाम पर लोगों से पैसे वसूलने वाले शख्स को अरेस्ट किया है. जानें आखिर क्या है पूरा मामला...

Red Fort Fake Parking Scam: अगर आप दिल्ली में अपनी गाड़ी लेकर कहीं आते-जाते हैं और पार्किंग में वाहन खड़ा करने के लिए पर्ची कटवाते हैं तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. राजधानी में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक शख्स एमसीडी के नाम पर पार्किंग की पर्चियां काटकर लोगों से पैसे वसूल रहा था. हैरानी की बात यह है कि आरोपी के पास पार्किंग चलाने का कोई वैध अधिकार नहीं था. दिल्ली नगर निगम उसका लाइसेंस पहले ही कैंसिल कर चुका था. इसके बावजूद वह पार्किंग के नाम पर लोगों से पैसे वसूल रहा था.

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को लाल किले के पास से एक शख्स को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान 40 साल के मोहम्मद नौशाद के रूप में हुई है. वह दिल्ली के शास्त्री पार्क का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, वह मेट्रो गेट नंबर 2 और अपर सुभाष मार्ग, लाल किला के पास बिना किसी वैध अनुमति के पार्किंग चला रहा था.

पुलिस को मिली थी फर्जी पार्किंग पर्ची काटने की सूचना

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 19 नवंबर को पुलिस पोस्ट लाल किला को सूचना मिली थी कि एक शख्स एमसीडी के नाम वाली पार्किंग पर्चियां काट रहा है और बिना किसी अथॉरिटी के लोगों से पार्किंग फीस वसूल रहा है. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम सुबह करीब 10:40 बजे मौके पर पहुंची. वहां पुलिसकर्मियों ने एक शख्स को वाहन चालकों को अपनी गाड़ियां पार्क करने के लिए बुलाते हुए देखा. पुलिस टीम को देखते ही उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया.

Delhi Police say - On 19.11.2026, Police Post Red Fort received specific information that a person was issuing parking slips bearing the name of the Municipal Corporation of Delhi (MCD) and allegedly collecting parking fees without authorization near Metro Gate No. 2, Upper Subhash Marg, Red Fort. At about 10:40 AM, the team reached at the spot and saw a man calling out to motorists to park their vehicles. On seeing the police personnel, he attempted to flee but was apprehended. He was identified as Mohd. Naushad, aged 40 years, a resident of Shastri Park, Delhi. When asked to show his authority to operate the parking facility, he was unable to produce a valid license, allotment letter or permission. The team recovered Rs 1,300 in cash and a booklet containing 100 parking slips marked “MCD AUTH. SCT./BIKE PARKING”, of which 18 had been used and 82 were unused. During the inquiry, it emerged that Mohd. Naushad had been granted an MCD license to operate the parking facility for three years with effect from 17.12.2024. The MCD subsequently cancelled the license in August 2026 for non-payment of dues. Accordingly, FIR was registered at PS Kotwali under Sections 318(4) and 319(2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023. Further investigation is underway. During questioning, it emerged that Mohd. Naushad had been granted a license by the Municipal Corporation of Delhi (MCD) to operate the parking facility for a period of three years with effect from 17.12.2024. The MCD cancelled the license in August 2026 due to non-payment of the requisite dues. When questioned about his authority to continue operating the facility, he was unable to produce a valid license or permission. (Pics: Delhi Police) — ANI (@ANI) November 20, 2026

MCD ने अगस्त 2026 में कैंसिल कर दिया था लाइसेंस

पुलिस ने जब नौशाद से पार्किंग चलाने का लाइसेंस दिखाने के लिए कहा तो वह कोई वैध लाइसेंस या दूसरा जरूरी डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाया. पुलिस को उसके पास से एक बुकलेट मिली जिसमें एमसीडी की ओर से पार्किंग चलाने के लिए जारी किए गए लाइसेंस का जिक्र था.

जांच में पता चला कि एमसीडी ने मोहम्मद नौशाद को 17 दिसंबर 2024 से तीन साल के लिए पार्किंग चलाने का लाइसेंस दिया था. उसे दिसंबर 2027 तक पार्किंग को ऑपरेट करने की इजाजत तो थी, लेकिन इस दौरान उसने जरूरी बकाये का पेमेंट नहीं किया. इस वजह से एमसीडी ने अगस्त 2026 में ही उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया था. लेकिन लाइसेंस रद्द होने के बाद भी नौशाद पार्किंग के नाम पर लोगों से पैसे वसूलता रहा. पुलिस ने उसके पास से 1,300 रुपये नकद और पार्किंग पर्चियों की एक बुकलेट बरामद की है.

भारतीय न्याय संहिता की इन धाराओं में FIR दर्ज

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद नौशाद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 319(2) के तहत कोतवाली थाने में FIR दर्ज की है. पुलिस के मुताबिक, मामले की आगे जांच की जा रही है.