दिल्ली पुलिस ने रोहिणी में मुठभेड़ के बाद गोगी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, 2 घायल, यहां देखें वीडियो

Delhi encounter: गोगी गिरोह के सदस्यों और दिल्ली पुलिस के बीच शनिवार तड़के रोहिणी में मुठभेड़ हुई. पुलिस ने बताया कि उन्होंने तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य भागने में सफल रहे.
दिल्ली के रोहिणी ज़िले में शनिवार सुबह बुद्ध विहार थाने की पुलिस और गोगी गैंग के पाँच संदिग्ध सदस्यों के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस अधिकारियों ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दिख रहा है कि यह मुठभेड़ एक व्यस्त सड़क पर हुई. वीडियो में दो सफ़ेद कारें एक-दूसरे से सटी हुई दिखाई दे रही हैं, जिनके बोनट एक-दूसरे से सटे हुए हैं. वीडियो में सादे कपड़ों में बंदूक लिए पुलिस अधिकारी दिखाई दे रहे हैं.
दो गैंगस्टर गोली लगने से घायल
बुध विहार एसएचओ करुणा सागर की टीम ने मुठभेड़ के बाद तीन हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया. मुठभेड़ में दो बदमाशों को गोली लगी, जिससे कुल तीन बदमाश गिरफ्तार हो गए. दो बदमाश भागने में सफल रहे.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार अपराधी गोगी गैंग से जुड़े हैं. मुठभेड़ में घायल दोनों अपराधियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
#WATCH | Delhi: An encounter occurred between Police officers from the Budh Vihar police station in Delhi's Rohini district and five suspected criminals. The team of Budh Vihar SHO Karuna Sagar arrested three armed criminals after the encounter. Two criminals were shot during the… pic.twitter.com/VYeEmxRcw3— ANI (@ANI) September 20, 2025
गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई पर पुलिस ने क्या कहा?
डीसीपी रोहिणी राजीव रंजन ने कहा, "सीपी के आदेश पर और विशेष सीपी, कानून एवं व्यवस्था उत्तर के निर्देशन में, हमारे संयुक्त सीपी ने उत्तरी रेंज के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार की. हमने 18 तारीख को सुबह-सुबह 19 टीमों के साथ उन सभी गिरोह के सदस्यों के खिलाफ छापेमारी की योजना बनाई, जिनकी हमने पहचान की थी और जो हमारे इलाके में सक्रिय थे. हमने 19 में से 11 जगहों पर इन गिरोह के 11 सदस्यों को हिरासत में लिया."
उन्होंने आगे कहा, "तीन बदमाशों को देसी पिस्तौल, लगभग 19 कारतूस, एक मैगज़ीन, एक लैपटॉप और एक सोलर सेल फ़ोन के साथ गिरफ़्तार किया गया है. हथियार रखने वाले तीन अन्य लोगों को आर्म्स एक्ट के तहत रिमांड पर लिया गया है. हमने झज्जर, बहादुरगढ़ और रोहतक इलाकों में अभियान चलाए. आउटर नॉर्थ ने सोनीपत इलाके में अभियान चलाया गया है."
