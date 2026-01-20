रील की सनक देख सख्त हुई दिल्ली पुलिस, सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर 24 घंटे में कार्रवाई

दिल्ली की सड़कों पर खतरनाक स्टंट करते स्कॉर्पियो की रील वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए वाहन सीज किया और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया.

सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह अब सड़कों को भी असुरक्षित बना रही है. युवा वर्ग लाइक और व्यूज के लिए न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहा है. दिल्ली में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां हाईवे पर लहराती स्कॉर्पियो का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो को दिल्ली पुलिस और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को टैग किया गया, जिसके बाद महज 24 घंटे में सख्त कार्रवाई की गई.

वीडियो तेजी से वायरल हो गया

दरअसल, सोशल मीडिया पर रील वायरल करने की होड़ एक बार फिर चर्चा में है. दिल्ली की सड़कों पर एक ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो को खतरनाक तरीके से चलाते हुए किसी राहगीर ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिया. यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना 19 जनवरी की दोपहर करीब 3 बजे की बताई जा रही है.

मामला बढ़ता देख दिल्ली पुलिस हरकत में आई

एक्स पर Fundamental Investor नाम के यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए दिल्ली पुलिस और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को टैग किया. पोस्ट में यूजर ने लिखा कि संबंधित वाहन चालक न सिर्फ अपनी, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान को भी गंभीर खतरे में डाल रहा है और समय रहते कार्रवाई की मांग की. वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने तुरंत कार्रवाई की मांग की, तो कुछ ने ट्रैफिक नियमों के सख्त पालन की जरूरत बताई. मामला बढ़ता देख दिल्ली पुलिस हरकत में आई और वीडियो की जांच शुरू की गई.

आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है

Dear Delhi CM @gupta_rekha ji,



This car DL 3C DD 5516 is putting everyone's life at risk.@DelhiPolice team - Can we please identify this owner and educate them please? In 24 hours please.#FI

pic.twitter.com/PDBRny7nTo January 19, 2026

जांच के बाद 20 जनवरी को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आधिकारिक एक्स अकाउंट से संबंधित यूजर को जवाब दिया गया. रिप्लाई में बताया गया कि इस मामले में एफआईआर संख्या 63/2026 दर्ज की गई है. यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत थाना समयपुर बादली में दर्ज हुई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संबंधित स्कॉर्पियो वाहन को सीज कर लिया है. वाहन चालक की पहचान दाऊद अंसारी के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 21 वर्ष बताई जा रही है. वह ओखला के जाबिर नगर का निवासी है और इग्नू का छात्र है. पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस तरह की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

