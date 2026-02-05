Delhi News: गुमशुदगी के मामलों में दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, आंकड़ों ने दिखाई बेहतर तस्वीर

राजधानी दिल्ली में जनवरी 2026 के दौरान लापता लोगों के मामलों में औसत से कमी दर्ज की गई है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि तकनीक और अभियानों से रिकवरी रेट बेहतर हुई है.

राजधानी दिल्ली से सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर एक राहत भरी तस्वीर सामने आई है. जनवरी 2026 में गुमशुदा लोगों के मामलों में पिछले वर्षों के औसत की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है. दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल जनवरी महीने में कुल 1,777 गुमशुदगी के मामले सामने आए, जबकि आमतौर पर हर महीने लगभग 2,000 मामलों की रिपोर्ट दर्ज होती रही है. दिलचस्प बात यह है कि बीते एक दशक में दिल्ली की जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है, इसके बावजूद लापता होने वाले लोगों की कुल संख्या में कोई बड़ा उछाल नहीं देखा गया.

करीब 77 प्रतिशत की रिकवरी रेट

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 2016 के बाद से हर साल यह आंकड़ा लगभग 23,000 से 24,000 के बीच ही बना हुआ है. अधिकारियों का मानना है कि यह स्थिति इस ओर इशारा करती है कि समस्या नियंत्रण में है, हालांकि हर एक मामला पुलिस के लिए गंभीर चिंता का विषय बना रहता है.

दिल्ली पुलिस का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में गुमशुदा लोगों को खोजने की दर में सुधार हुआ है. 2016 से अब तक कुल 1,80,805 लापता व्यक्तियों को ढूंढकर उनके परिवारों से मिलाया जा चुका है, जो करीब 77 प्रतिशत की रिकवरी रेट को दर्शाता है.

फेशियल रिकग्निशन का इस्तेमाल

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 'ऑपरेशन मिलाप' जैसे विशेष अभियानों और AI आधारित फेशियल रिकग्निशन तकनीक के इस्तेमाल से इस प्रक्रिया में तेजी आई है. तकनीक की मदद से न सिर्फ पहचान आसान हुई है, बल्कि राज्यों के बीच समन्वय भी मजबूत हुआ है. हालांकि, इस मुद्दे पर सियासत भी तेज रही है. बताते चलें, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे. उन्होंने 2026 के शुरुआती 15 दिनों में 807 लोगों के लापता होने का हवाला देते हुए खासतौर पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी.

यह भी पढ़ें: Parliament Session: स्पीकर ओम बिरला ने किया बड़ा खुलासा, PM मोदी के साथ लोक सभा में हो सकती थी अप्रत्याशित घटना

रिकवरी रेट बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम जारी

दिल्ली पुलिस का कहना है कि अलग-अलग समयावधि के आंकड़ों को संदर्भ में देखना जरूरी है. पुलिस यह भी बताती है कि साल 2020 में गुमशुदगी के मामलों की संख्या सबसे कम 17,944 रही थी, जिसकी मुख्य वजह कोरोना महामारी के दौरान लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन था.फिलहाल, पुलिस का दावा है कि निगरानी, तकनीक और अभियान के जरिये गुमशुदगी के मामलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और रिकवरी रेट को और बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम जारी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से