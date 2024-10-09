2 हफ्ते तक रखा डिजिटल अरेस्ट... दिल्ली में NRI डॉक्टर कपल से ₹15 करोड़ ठगी का बड़ा खुलासा

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, एनआरआई कपल को 24 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 के बीच डिजिटल अरेस्ट रखा गया. 15 करोड़ रुपये गंवाने के बाद एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है.

दिल्ली पुलिस को बहुत बड़े साइबर फ्रॉड के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है. ग्रेटर कैलाश में एक NRI (नॉन-रेसिडेंट इंडियन) डॉक्टर दंपति को डिजिटल अरेस्ट करके 15 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों का नाम दिव्यांक पटेल और शितौली हैं.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, डिजिटल अरेस्ट के दौरान जो पैसा ठगा गया, उसमें से 4 करोड़ रुपये दिव्यांक पटेल के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे. दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों को वडोदरा से गिरफ्तार कर लिया. साइबर सेल फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है. डिजिटल अरेस्ट की इस घटना से देश की राजधानी में हड़कंप मच गया था.

बता दें, ग्रेटर कैलाश इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति को साइबर अपराधियों निशाना बनाया था. डॉक्टर कपल 2016 में अमेरिका से लौटे थे और तब से ग्रेटर कैलाश में रह रहे थे. पुलिस के अनुसार, बुजुर्ग डॉक्टर कपल के साथ कथित तौर पर करीब 14 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई. इतना ही नहीं साइबर अपराधियों ने उन्हें 2 हफ्ते तक 'डिजिटल अरेस्ट' में रखा था.

इस दौरान आरोपी कपल से हमेशा वीडियो कॉल के जरिए जुड़े रहते थे और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखते थे. बुजुर्ग दंपत्ति को घर से बाहर निकलने, किसी से मिलने आदि पर रोक लगाई गई थी. उनके साथ यह सब एजेंसी की जांच के नाम पर किया गया.

अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कराए पैसा

संपत्ति की जांच के नाम पर उनसे सारे पैसे यह कहकर अलग-अलग खातों ट्रांसफर करवाए गए कि जांच के बाद उन्हें सब लौटाया जाएगा, लेकिन जब बुजुर्ग दंपत्ति को कुछ भी वापस नहीं मिला तो उन्हें ठगी का आभास हुआ. इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और मामला प्रकाश में आया.

यह धोखाधड़ी कथित तौर पर 24 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच हुई, जिसमें आरोपियों ने खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताकर बुजुर्ग कपल को कई बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया. एक ई-एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने जांच शुरू की थी.

अधिकारियों ने कहा कि यह मामला दिखाता है कि कैसे अपराधी पीड़ितों पर साइकोलॉजिकल दबाव बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं, जिससे वे असल में “डिजिटल अरेस्ट” में आ जाते हैं.

