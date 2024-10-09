FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
2 हफ्ते तक रखा डिजिटल अरेस्ट... दिल्ली में NRI डॉक्टर कपल से ₹15 करोड़ ठगी का बड़ा खुलासा

2 हफ्ते तक रखा डिजिटल अरेस्ट... दिल्ली में NRI डॉक्टर कपल से ₹15 करोड़ ठगी का बड़ा खुलासा

ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप ने अपने NATO सदस्यों के खिलाफ ही खोला मोर्चा, इन 8 देशों पर लगाया 10% एक्स्ट्रा टैरिफ

ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप ने अपने NATO सदस्यों के खिलाफ ही खोला मोर्चा, इन 8 देशों पर लगाया 10% एक्स्ट्रा टैरिफ

IndiGo पर चला DGCA का हंटर, ₹22 करोड़ का ठोका जुर्माना, VP को हटाने का दिया निर्देश

IndiGo पर चला DGCA का हंटर, ₹22 करोड़ का ठोका जुर्माना, VP को हटाने का दिया निर्देश

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
काशी के मणिकर्णिका घाट का क्या है 94 अंक का रहस्य, चिता की राख पर क्यों लिखा जाता है ये नंबर?

काशी के मणिकर्णिका घाट का क्या है 94 अंक का रहस्य, चिता की राख पर क्यों लिखा जाता है ये नंबर?

होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

1 Billion Views पार करने वाला वो आइटम सॉन्ग, जिसमें एक्ट्रेस के मूव्स देख थिएटर में बजी थी सीटियां; YouTube पर बनाया रिकॉर्ड

1 Billion Views पार करने वाला वो आइटम सॉन्ग, जिसमें एक्ट्रेस के मूव्स देख थिएटर में बजी थी सीटियां; YouTube पर बनाया रिकॉर्ड

Homeभारत

भारत

2 हफ्ते तक रखा डिजिटल अरेस्ट... दिल्ली में NRI डॉक्टर कपल से ₹15 करोड़ ठगी का बड़ा खुलासा

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, एनआरआई कपल को 24 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 के बीच डिजिटल अरेस्ट रखा गया. 15 करोड़ रुपये गंवाने के बाद एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 18, 2026, 12:43 AM IST

2 हफ्ते तक रखा डिजिटल अरेस्ट... दिल्ली में NRI डॉक्टर कपल से ₹15 करोड़ ठगी का बड़ा खुलासा
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली पुलिस को बहुत बड़े साइबर फ्रॉड के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है. ग्रेटर कैलाश में एक NRI (नॉन-रेसिडेंट इंडियन) डॉक्टर दंपति को डिजिटल अरेस्ट करके 15 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों का नाम दिव्यांक पटेल और शितौली हैं.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, डिजिटल अरेस्ट के दौरान जो पैसा ठगा गया, उसमें से 4 करोड़ रुपये दिव्यांक पटेल के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे. दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों को वडोदरा से गिरफ्तार कर लिया. साइबर सेल फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है. डिजिटल अरेस्ट की इस घटना से देश की राजधानी में हड़कंप मच गया था.

बता दें, ग्रेटर कैलाश इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति को साइबर अपराधियों निशाना बनाया था. डॉक्टर कपल 2016 में अमेरिका से लौटे थे और तब से ग्रेटर कैलाश में रह रहे थे. पुलिस के अनुसार, बुजुर्ग डॉक्टर कपल के साथ कथित तौर पर करीब 14 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई. इतना ही नहीं साइबर अपराधियों ने उन्हें 2 हफ्ते तक 'डिजिटल अरेस्ट' में रखा था.

इस दौरान आरोपी कपल से हमेशा वीडियो कॉल के जरिए जुड़े रहते थे और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखते थे. बुजुर्ग दंपत्ति को घर से बाहर निकलने, किसी से मिलने आदि पर रोक लगाई गई थी. उनके साथ यह सब एजेंसी की जांच के नाम पर किया गया.

अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कराए पैसा

संपत्ति की जांच के नाम पर उनसे सारे पैसे यह कहकर अलग-अलग खातों ट्रांसफर करवाए गए कि जांच के बाद उन्हें सब लौटाया जाएगा, लेकिन जब बुजुर्ग दंपत्ति को कुछ भी वापस नहीं मिला तो उन्हें ठगी का आभास हुआ. इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और मामला प्रकाश में आया.

यह धोखाधड़ी कथित तौर पर 24 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच हुई, जिसमें आरोपियों ने खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताकर बुजुर्ग कपल को कई बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया. एक ई-एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने जांच शुरू की थी.

अधिकारियों ने कहा कि यह मामला दिखाता है कि कैसे अपराधी पीड़ितों पर साइकोलॉजिकल दबाव बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं, जिससे वे असल में “डिजिटल अरेस्ट” में आ जाते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
काशी के मणिकर्णिका घाट का क्या है 94 अंक का रहस्य, चिता की राख पर क्यों लिखा जाता है ये नंबर?
काशी के मणिकर्णिका घाट का क्या है 94 अंक का रहस्य, चिता की राख पर क्यों लिखा जाता है ये नंबर?
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
1 Billion Views पार करने वाला वो आइटम सॉन्ग, जिसमें एक्ट्रेस के मूव्स देख थिएटर में बजी थी सीटियां; YouTube पर बनाया रिकॉर्ड
1 Billion Views पार करने वाला वो आइटम सॉन्ग, जिसमें एक्ट्रेस के मूव्स देख थिएटर में बजी थी सीटियां; YouTube पर बनाया रिकॉर्ड
OTT Trending: 5000000000 बजट वाली 2 घंटे 28 मिनट की वो क्राइम-थ्रिलर, जिसमें धोखा खाने के बाद भी अक्षय कुमार ने निभाया था पति धर्म
OTT Trending: 5000000000 बजट वाली 2 घंटे 28 मिनट की वो क्राइम-थ्रिलर, जिसमें धोखा खाने के बाद भी अक्षय कुमार ने निभाया था पति धर्म
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है विराट कोहली का नाम
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है विराट कोहली का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Shukra Pradosh Vrat Katha: शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
Rashifal 16 January 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय 
मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
MORE
Advertisement