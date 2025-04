Tahawwur Rana custody: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को 18 दिन हिरासत में भेज दिया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने देर रात तक चली सुनवाई के दौरान राणा को 18 दिन की NIA कस्टडी में भेजने का आदेश दिया. जांच एजेंसी ने तहव्वुर राणा की 20 दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी मंजूर की.

64 साल के राणा को गुरुवार देर रात भारी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया था. इस दौरान एक जेल वैन, बख्तरबंद स्वाट वाहन और एंबुलेंस समेत एक बड़ा काफिला कोर्ट पहुंचा. जानकारी के मुताबिक, राणा को एनआईए हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर पर बने लॉकअप में रखा जाएगा. आज एनआईए की विशेष टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी. इस दौरान एजेंसी उससे 2008 के घातक हमलों के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए विस्तार से पूछताछ करेगी. बता दें, इस हमले में 166 लोग मारे गए थे और 238 से अधिक घायल हुए थे.

Delhi | NIA gets 18 days remand of 26/11 Mumbai attacks accused Tahawwur Rana by the court



He was produced before the Special NIA Court pic.twitter.com/dYdlxQHsvn