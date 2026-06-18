दिल्ली में पीने के लिए नहीं मिल रहा पानी, नहाना तो दूर की बात! एक बाल्टी पानी के लिए घंटों लाइन में लग रहे लोग

दिल्ली में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच सेंट्रल दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है. कई क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछने के बावजूद घरों में पानी की एक बूंद नहीं आ रही है.

दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत

पाइपलाइनें तो बिछी हैं लेकिन नल सालों से सूखे पड़े हैं

सरकारी पानी के टैंकर हफ्ते में केवल एक बार आते हैं

पानी लेने के लिए लोगों में भारी छीना-झपटी, कहासुनी और मारपीट तक की आ जाती है नौबत

दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा इलाके से एक ऐसी खबर आ रही है, जो बेहद परेशान करने वाली है. देश की राजधानी के कई रिहायशी इलाकों में पानी की भारी किल्लत हो गई है. आसमान से बरसती आग और बढ़ते पारे के बीच यहां के लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं. बलजीत नगर, नेहरू नगर, गुलशन चौक, होली चौक और पंजाबी बस्ती जैसे इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं.

हैरान करने वाली बात यह है कि इन जगहों पर पानी की पाइपलाइनें तो बिछी हुई हैं, लेकिन नल सालों से सूखे पड़े हैं, उनमें पानी की एक बूंद तक नहीं आती. यहां दशकों से रह रहे हजारों परिवारों के लिए हर सुबह पानी का इंतजाम करना एक जंग जीतने जैसा हो गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ कुछ बाल्टी पानी के लिए उन्हें घंटों लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है.

हफ्ते में सिर्फ एक बार आते हैं सरकारी टैंकर

इलाके में सरकारी पानी के टैंकर हफ्ते में सिर्फ एक बार आते हैं, और जब आते हैं तो अफरा-तफरी मच जाती है. पानी की किल्लत इस कदर है कि टैंकर देखते ही लोग डिब्बे और बाल्टियां लेकर उसके पीछे दौड़ने लगते हैं. इस छीना-झपटी में अक्सर लोगों के बीच कहासुनी और मारपीट तक की नौबत आ जाती है. प्रशासन के इस ढुलमुल रवैये से जनता में भारी नाराजगी है.

मजदूरों पर पड़ रही दोहरी मार

लोगों का कहना है कि यहां ज्यादातर बड़े और संयुक्त परिवार रहते हैं. ऐसे में तपती गर्मी के बीच हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलने वाले टैंकर के पानी से पूरे परिवार का गुजारा कैसे हो सकता है? यह समस्या अब सिर्फ पानी की कमी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसका सीधा असर यहां रहने वाले मजदूर वर्ग और नौकरीपेशा लोगों की जेब पर पड़ रहा है. रोजगार की तलाश में दिल्ली आए प्रवासी मजदूरों के लिए यह संकट दोहरी मार साबित हो रहा है.

'परिवार के लिए पानी जुटाना एक बड़ी मुसीबत'

कुछ महीने पहले ही अपने पति के साथ दिल्ली आईं पुष्पा ने इस दर्द को बयां करते हुए न्यूज एजेंसी एएनआई को गुरुवार (18 जून 2026) को बताया कि उनके आठ लोगों के परिवार के लिए पानी जुटाना एक बड़ी मुसीबत बन गया है. उन्होंने कहा कि वे लोग दिल्ली कमाने-खाने आए थे ताकि अपने परिवार का पेट पाल सकें. लेकिन यहां पानी की स्थिति इतनी बदतर है कि कई बार बाल्टियां भरने के लिए उन्हें अपनी नौकरी से बिना पैसे वाली छुट्टी लेनी पड़ती है. जिस दिन टैंकर नहीं आता या पानी कम पड़ जाता है, उस दिन मजबूरी में अपनी खून-पसीने की कमाई प्राइवेट वॉटर सप्लायर्स को देकर महंगा पानी खरीदना पड़ता है.

बढ़ती गर्मी के साथ बढ़ रही परेशानियां भी

जैसे-जैसे दिल्ली में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, पटेल नगर के इन इलाकों की मुश्किलें और गंभीर होती जा रही हैं. पानी जैसी बुनियादी जरूरत, जो हर इंसान का हक है, उसके लिए यहां के लोग रोज एक दर्दनाक लड़ाई लड़ रहे हैं. अब देखना यह है कि प्रशासन और संबंधित विभाग इस गंभीर समस्या पर कब जागते हैं और यहां के निवासियों को इस टैंकर माफिया और पानी के संकट से कब तक स्थाई निजात दिला पाते हैं.