अब दिल्ली में कहीं भी कार लेकर जाना पड़ेगा महंगा, NDMC ने बढ़ा दी पार्किंग फीस, अब तभी घटेगी जब...

दिल्लीवासियों के खर्चे में अब और इजाफा होने वाला है. दरअसल NDMC) ने पार्किंग का किराया दोगुना करने का फैसला लिया है. इतना ही नहीं ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है.

दिल्लीवासियों की जेब का खर्चा और बढ़ने वाला है, दरअसल राजधानी में रहने वालों को पहले की तुलना में अब करीब दोगुना पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (NDMC) ने पार्किंग का किराया बढ़ाने का फैसला किया है. ध्यान देने वाली बात ये है कि बढ़ाया गया किराया तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है. पार्किंग किराया बढ़ाया जाने को लेकर एक आदेश जारी किया गया. इस आदेश में कहा गया है कि जिस तरह से दिल्ली की हवा हर बीतते दिन के साथ और खराब हो रही है उसे देखते हुए हमने ये फैसला किया है.

102 पार्किंग स्थल प्रभावित

आदेश के अनुसार ये बढ़ा हुआ पार्किंग शुल्क तब तक लागू रहेगा जब तक कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चरण-II हटाया नहीं जाता. एक अधिकारी ने बताया कि NDMC वर्तमान में 126 पार्किंग स्थलों का प्रबंधन करती है, इन 126 साइट्स में 99 ऑफ-रोड, 3 इनडोर/मल्टी-लेवल कार पार्क और 24 ऑन-स्ट्रीट साइट्स शामिल हैं. धिकारी ने कहा,"पार्किंग शुल्क बढ़ाने के फैसले से कुल 102 पार्किंग स्थल प्रभावित होंगे.

दोगुना हुआ शुल्क

एक वरिष्ठ एनडीएमसी (NDMC) अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से जारी आदेश के पालन में NDMC की तरफ से प्रबंधित पार्किंग (ऑफ-रोड/इनडोर) के लिए पार्किंग शुल्क को मौजूदा दरों से दोगुना कर दिया गया है. यह बढ़ोतरी 29 अक्टूबर से GRAP के चरण-II के हटने तक जारी रहेगी.

ये रही सूची



चार पहिया वाहन 20 40

दो पहिया वाहन 10 20

बस 150 300

कार(इंडोर) 10 20

स्कूटर (इंडोर) 5 10

