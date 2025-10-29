FacebookTwitterYoutubeInstagram
गूगल के Ex बॉस ने बताई वो तीन आदतें जिनकी कसम दुनिया का हर सफल आदमी खाता है, आप भी करें ट्राई

अब दिल्ली में कहीं भी कार लेकर जाना पड़ेगा महंगा, NDMC ने बढ़ा दी पार्किंग फीस, अब तभी घटेगी जब...

द्रौपदी मुर्मू से पहले भी फाइटर जेट से उड़ान भर चुके हैं ये 2 राष्ट्रपति, भारत के इस इकलौते PM ने उड़ाया था जंगी जहाज

यूपी में अब 76वां जिला बनाने की तैयारी, CM योगी ने की घोषणा, आइए जानते हैं कैसे बनता है नया डिस्ट्रिक्ट

November Bank Holidays 2025: नवंबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

हर्षवर्धन राणे ने याद किए संघर्ष के दिन, रोजाना '10 रुपये' और 'एक प्लेट छोले-चावल' में करते थे गुजारा

Cyclone Montha: चक्रवात मोंथा का भारी कहर, तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी तबाही और बारिश से बुरा हाल

IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच चढ़ा बारिश की भेंट, कमाल के फॉर्म में चल रहे थे सूर्या और गिल

मार्च तक लागू होगा मोबाइल पर Caller Name दिखाने की सुविधा, फिर नहीं पड़ेगी नंबर सेव करने की जरूरत...

Dry Cough Remedies: रात की सूखी खांसी से हैं परेशान तो अपना लें ये उपाय, कुछ ही दिनों में मिल जाएगी राहत

भारत

भारत

अब दिल्ली में कहीं भी कार लेकर जाना पड़ेगा महंगा, NDMC ने बढ़ा दी पार्किंग फीस, अब तभी घटेगी जब...

दिल्लीवासियों के खर्चे में अब और इजाफा होने वाला है. दरअसल NDMC) ने पार्किंग का किराया दोगुना करने का फैसला लिया है. इतना ही नहीं ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Oct 29, 2025, 07:03 PM IST

अब दिल्ली में कहीं भी कार लेकर जाना पड़ेगा महंगा, NDMC ने बढ़ा दी पार्किंग फीस, अब तभी घटेगी जब...

Parking Charge Increase in delhi

दिल्लीवासियों की जेब का खर्चा और बढ़ने वाला है, दरअसल राजधानी में रहने वालों को पहले की तुलना में अब करीब दोगुना पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (NDMC) ने पार्किंग का किराया बढ़ाने का फैसला किया है. ध्यान देने वाली बात ये है कि बढ़ाया गया किराया तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है. पार्किंग किराया बढ़ाया जाने को लेकर एक आदेश जारी किया गया. इस आदेश में कहा गया है कि जिस तरह से दिल्ली की हवा हर बीतते दिन के साथ और खराब हो रही है उसे देखते हुए हमने ये फैसला किया है.

102 पार्किंग स्थल प्रभावित

आदेश के अनुसार ये बढ़ा हुआ पार्किंग शुल्क तब तक लागू रहेगा जब तक कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चरण-II हटाया नहीं जाता. एक अधिकारी ने बताया कि  NDMC वर्तमान में 126 पार्किंग स्थलों का प्रबंधन करती है, इन 126 साइट्स में 99 ऑफ-रोड, 3 इनडोर/मल्टी-लेवल कार पार्क और 24 ऑन-स्ट्रीट साइट्स शामिल हैं. धिकारी ने कहा,"पार्किंग शुल्क बढ़ाने के फैसले से कुल 102 पार्किंग स्थल प्रभावित होंगे.

दोगुना हुआ शुल्क

एक वरिष्ठ एनडीएमसी (NDMC) अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से जारी आदेश के पालन में NDMC की तरफ से प्रबंधित पार्किंग (ऑफ-रोड/इनडोर) के लिए पार्किंग शुल्क को मौजूदा दरों से दोगुना कर दिया गया है. यह बढ़ोतरी 29 अक्टूबर से GRAP के चरण-II के हटने तक जारी रहेगी.

ये रही सूची


चार पहिया वाहन   20          40 
दो पहिया वाहन     10          20
बस                      150        300
कार(इंडोर)           10           20
स्कूटर (इंडोर)        5            10

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

