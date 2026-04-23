दिल्ली में अब से इस कागज के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! घर से निकलने से पहले जान लीजिए नया नियम

दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक और कड़ा कदम उठाया है. इस नए नियम के लागू होने के बाद अब वाहन मालिकों के लिए अपनी गाड़ी का प्रदूषण स्तर अपडेट रखना अनिवार्य हो गया है.

दिल्ली में रहने वाले वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर है. अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) बनवाना भूल जाते हैं या उसे गंभीरता से नहीं लेते, तो अब आपकी गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी हो सकती है. राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बेहद सख्त और ऐतिहासिक कदम उठाया है.

अब दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर आपको तब तक ईंधन नहीं मिलेगा, जब तक आप वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार (22 अप्रैल 2026) को एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद स्पष्ट निर्देश जारी किए कि दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर तेल देने के नियमों में तत्काल प्रभाव से बदलाव किया जाए.

'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नियम हुआ लागू

सरकार का मानना है कि सड़कों पर दौड़ते पुराने और खराब इंजन वाले वाहन जहरीले धुएं का सबसे बड़ा स्रोत हैं. इस नए नियम के बाद, अब पेट्रोल पंप कर्मचारी आपसे तेल भरने से पहले पीयूसी सर्टिफिकेट की मांग करेंगे. अगर आपके पास वैध कागज नहीं है, तो आपकी गाड़ी का टैंक फुल नहीं हो पाएगा.

पेट्रोल, डीजल ही नहीं CNG पर भी शिकंजा

यह नियम किसी एक खास ईंधन तक सीमित नहीं है. सरकार ने साफ कर दिया है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, सभी तरह के वाहनों के लिए यह आदेश अनिवार्य है. दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों और सीएनजी स्टेशनों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना सर्टिफिकेट की जांच किए ईंधन की आपूर्ति न करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार जनता को स्वच्छ हवा देने के लिए कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी और यह कदम पर्यावरण सुरक्षा के लिए समय की मांग है.

क्या कहता है नियम?

केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के मुताबिक, हर नए वाहन को उसके रजिस्ट्रेशन के एक साल पूरे होने के बाद वैध पीयूसी प्रमाणपत्र रखना जरूरी होता है. इसके बाद समय-समय पर (आमतौर पर हर 3 या 6 महीने में) इसकी जांच करानी पड़ती है.

अब तक कई लोग भारी जुर्माने के डर से ही इसे बनवाते थे, लेकिन अब इसे रोजमर्रा की जरूरत यानी ईंधन से जोड़ दिया गया है. आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के खिलाफ भी प्रशासन कड़ी कार्रवाई और लाइसेंस रद्द करने जैसे कदम उठा सकता है.

GRAP के तहत सख्त एक्शन

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा संशोधित ग्रैप (GRAP) के दिशा-निर्देशों के आधार पर लिया गया है. ग्रैप के नियमों के तहत प्रशासन को यह अधिकार है कि वह प्रदूषण नियंत्रण के लिए इस तरह के कठोर प्रतिबंध लागू करे.

वाहन मालिकों के लिए सलाह

अगर आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, तो तुरंत नजदीकी पीयूसी सेंटर जाकर इसे अपडेट कराएं. दिल्ली सरकार का यह फैसला शहर की हवा को साफ करने की दिशा में एक बड़ी कोशिश है.