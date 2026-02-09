दिल्ली में एक साथ कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, तलाशी के बाद मिली राहत की खबर

Delhi School Bomb Threat: दिल्ली के कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की, लेकिन अब तक किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

Delhi School Bomb Threat: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले. एक साथ कई शिक्षण संस्थानों को इस तरह की धमकी मिलने से छात्रों, अभिभावकों और स्कूल प्रशासन में चिंता फैल गई. सुरक्षा को देखते हुए तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई. इसके बाद अलग-अलग इलाकों में स्थित स्कूलों में जांच शुरू की गई. राहत की बात यह रही कि शुरुआती और बाद की जांच में किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई.

स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले

जानकारी के अनुसार, जिन स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले, उनमें पूर्वी दिल्ली, उत्तर-पश्चिम दिल्ली, दक्षिण और मध्य दिल्ली के कई बड़े स्कूल शामिल हैं. रोहिणी का बाल भारती स्कूल, अशोक विहार का माता जय कौर स्कूल, एलकॉन स्कूल, वैंकटेश्वर स्कूल, जसपाल कौर स्कूल और सीएम स्कूल जैसे नामी संस्थानों को भी इस ईमेल के जरिए निशाना बनाया गया. इसके अलावा दिल्ली कैंट, लोधी रोड, सादिक नगर, श्रीनिवासपुरी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और आईएनए इलाके के कुछ स्कूलों को भी ऐसी धमकी मिली. ईमेल मिलने के बाद कई स्कूलों ने एहतियात के तौर पर छात्रों को कक्षा से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर बैठाया. कुछ स्कूलों में बच्चों को जल्दी घर भेज दिया गया, जबकि कुछ जगहों पर अभिभावकों को स्कूल बुलाकर बच्चों को ले जाने के लिए कहा गया. पूरे घटनाक्रम के दौरान स्कूल स्टाफ और प्रशासन पुलिस के संपर्क में रहा.

#UPDATE | Bomb threat calls were received at nine schools in Delhi. Delhi Police, fire teams, and bomb disposal squads are present at the spots. In South Delhi, these three schools have received bomb threats till now. All the calls were received between 8:30 am and 9:00 am: Delhi… https://t.co/xz1zKrkbVB — ANI (@ANI) February 9, 2026

यह भी पढ़ें: ट्रेड डील नक्शे में यूएस ने पूरा कश्मीर भारत का दिखाया, PoK पर बदली वर्ल्ड पॉलीटिक्स, यहां समझें फ्यूचर गेम प्लान

साइबर टीम धमकी भरे ईमेल की तकनीकी जांच कर रही है

सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. स्कूल परिसरों, कक्षाओं, पार्किंग और आसपास के इलाकों की गहन तलाशी ली गई. अधिकारियों के मुताबिक, अब तक किसी भी जगह से कोई विस्फोटक या खतरनाक सामग्री नहीं मिली है. दिल्ली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. साइबर टीम धमकी भरे ईमेल की तकनीकी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मेल कहां से और किसने भेजे. पुलिस का कहना है कि पहले भी इस तरह की धमकियां सामने आई हैं, जो बाद में फर्जी साबित हुई थीं. सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से शांत रहने और सतर्कता बरतने की अपील की है.

आईएएनएस इनपुट के साथ

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से