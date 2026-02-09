FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पुलिस ने आरोपी शिवम को हिरासत में लिया, कारोबारी शिवम से पूछताछ करने में जुटी, पुलिस आरोपी शिवम से पूछताछ करने में जुटी, पुलिस आरोपी शिवम से पूछताछ करने में जुटी, शिवम ने लेम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों को कुचला

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कहीं आप प्लास्टिक वाला चावल तो नहीं खा रहे? असली और नकली में फर्क की पहचान कैसे करें?  

कहीं आप प्लास्टिक वाला चावल तो नहीं खा रहे? असली और नकली में फर्क की पहचान कैसे करें?

Kanpur Lamborghini Car Accident: कानपुर में रफ्तार का कहर, नशे में तंबाकू कारोबारी के बेटे ने लैंबोर्गिनी से सड़क पर मचाया तांडव

कानपुर में रफ्तार का कहर, नशे में तंबाकू कारोबारी के बेटे ने लैंबोर्गिनी से सड़क पर मचाया तांडव

फ्लॉप रहा फिल्मी करियर लेकिन टीवी पर उड़ाया गर्दा, ऐसा रहा इस रोमांटिक स्टार का सफर

फ्लॉप रहा फिल्मी करियर लेकिन टीवी पर उड़ाया गर्दा, ऐसा रहा इस रोमांटिक स्टार का सफर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य

नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य

Mangal Gochar: मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम

मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम

कांजीवरम या बनारसी साड़ी असली है या नकली कैसे पहचानें? ये 10 टेस्ट खोलेंगे पोल

कांजीवरम या बनारसी साड़ी असली है या नकली कैसे पहचानें? ये 10 टेस्ट खोलेंगे पोल

Homeभारत

भारत

दिल्ली में एक साथ कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, तलाशी के बाद मिली राहत की खबर

Delhi School Bomb Threat: दिल्ली के कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की, लेकिन अब तक किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 09, 2026, 11:04 AM IST

दिल्ली में एक साथ कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, तलाशी के बाद मिली राहत की खबर

दिल्ली में एक साथ कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Delhi School Bomb Threat: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले. एक साथ कई शिक्षण संस्थानों को इस तरह की धमकी मिलने से छात्रों, अभिभावकों और स्कूल प्रशासन में चिंता फैल गई. सुरक्षा को देखते हुए तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई. इसके बाद अलग-अलग इलाकों में स्थित स्कूलों में जांच शुरू की गई. राहत की बात यह रही कि शुरुआती और बाद की जांच में किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई. 

स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले

जानकारी के अनुसार, जिन स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले, उनमें पूर्वी दिल्ली, उत्तर-पश्चिम दिल्ली, दक्षिण और मध्य दिल्ली के कई बड़े स्कूल शामिल हैं. रोहिणी का बाल भारती स्कूल, अशोक विहार का माता जय कौर स्कूल, एलकॉन स्कूल, वैंकटेश्वर स्कूल, जसपाल कौर स्कूल और सीएम स्कूल जैसे नामी संस्थानों को भी इस ईमेल के जरिए निशाना बनाया गया. इसके अलावा दिल्ली कैंट, लोधी रोड, सादिक नगर, श्रीनिवासपुरी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और आईएनए इलाके के कुछ स्कूलों को भी ऐसी धमकी मिली. ईमेल मिलने के बाद कई स्कूलों ने एहतियात के तौर पर छात्रों को कक्षा से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर बैठाया. कुछ स्कूलों में बच्चों को जल्दी घर भेज दिया गया, जबकि कुछ जगहों पर अभिभावकों को स्कूल बुलाकर बच्चों को ले जाने के लिए कहा गया. पूरे घटनाक्रम के दौरान स्कूल स्टाफ और प्रशासन पुलिस के संपर्क में रहा. 

यह भी पढ़ें: ट्रेड डील नक्शे में यूएस ने पूरा कश्मीर भारत का दिखाया, PoK पर बदली वर्ल्ड पॉलीटिक्स, यहां समझें फ्यूचर गेम प्लान

साइबर टीम धमकी भरे ईमेल की तकनीकी जांच कर रही है

सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. स्कूल परिसरों, कक्षाओं, पार्किंग और आसपास के इलाकों की गहन तलाशी ली गई. अधिकारियों के मुताबिक, अब तक किसी भी जगह से कोई विस्फोटक या खतरनाक सामग्री नहीं मिली है. दिल्ली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. साइबर टीम धमकी भरे ईमेल की तकनीकी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मेल कहां से और किसने भेजे. पुलिस का कहना है कि पहले भी इस तरह की धमकियां सामने आई हैं, जो बाद में फर्जी साबित हुई थीं. सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से शांत रहने और सतर्कता बरतने की अपील की है. 

आईएएनएस इनपुट के साथ 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
Mangal Gochar: मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
कांजीवरम या बनारसी साड़ी असली है या नकली कैसे पहचानें? ये 10 टेस्ट खोलेंगे पोल
कांजीवरम या बनारसी साड़ी असली है या नकली कैसे पहचानें? ये 10 टेस्ट खोलेंगे पोल
18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य
18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य
Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात
Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: नौकरी छोड़ते ही इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं करोड़पति, इनके डीएनए में होता है बिजनेस से खुद का एम्पायर खड़ा करना
नौकरी छोड़ते ही इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं करोड़पति, इनके डीएनए में होता है बिजनेस से खुद का एम्पायर खड़ा करना
Horoscope 8 February: आज इन राशि के लोगों के बनेंगे सभी काम, यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 8 February: आज इन राशि के लोगों के बनेंगे सभी काम, यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God’s Plan!
Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God’s Plan!
Mahashivratri 2026: कैलाश नहीं, पृथ्वी पर कहां हुआ था भगवान शिव-पार्वती का विवाह, जहां फेरे वाली पवित्र अग्नि युगों से जल रही
कैलाश नहीं, पृथ्वी पर कहां हुआ था भगवान शिव-पार्वती का विवाह, जहां फेरे वाली पवित्र अग्नि युगों से जल रही
Zodiac Sign: इन राशियों के लड़के बनते हैं आइडियल हसबैंड, पत्नी की हर खुशी का रखते हैं ध्यान और देते हैं क्वीन ट्रीटमेंट
इन राशियों के लड़के बनते हैं आइडियल हसबैंड, पत्नी की हर खुशी का रखते हैं ध्यान और देते हैं क्वीन ट्रीटमेंट
MORE
Advertisement