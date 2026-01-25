Delhi News: दिल्ली के शास्त्री पार्क में युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस की टीम

राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है. दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, ये घटना शनिवार रात 11.24 मिनट की बताई जा रही है.

राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है. दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, पुलिस के अनुसार ये घटना शनिवार रात 11.24 बजे हुई. गोली लगने के बाद परिजन घायल को लेकर आनन-फानन में अस्पताल पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है. फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच में जुटी हुई है. साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा कर लिए हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

रात 11.24 मिनट पर चली गोली

जानकारी के मुताबिक दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके क्षेत्र के बुलंद मस्जिद इलाके में गोली चलने की सूचना पुलिस को मिली. पुलिस के अनुसार ये गोली रात 11.24 मिनट पर चली. इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्परता के साथ घटनास्थल पर पहुंची. मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि समीयर उर्फ मुस्तकीम उर्फ कामू पहलवान (32 वर्ष) पुत्र अलीमुद्दीन, निवासी बुलंद मस्जिद, शास्त्री पार्क को गोली मारी गई थी.

जांच करने पहुंची पुलिस की टीम

सूचना मिलते ही पुलिस के साथ-साथ फोरेंसिक की टीम घटना स्थान पर जांच करने पहुंची. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि हत्या में शामिल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं, फिलहाल पुलिल के पास आरोपी संबंध में कोई सुराग नहीं है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

