Good News for Delhi Residendts: पानी का बिल भरने में चूक गये? कोई बात नहीं 15 अगस्त तक नहीं देना पड़ेगा सरचार्ज

भारत
दिल्ली सरकार ने पानी के बिल पर अधिशुल्क माफी योजना की समयसीमा 15 अगस्त तक बढ़ा दी है. अब उपभोक्ताओं को सिर्फ मूल राशि चुकानी होगी, जुर्माना पूरी तरह माफ रहेगा.
दिल्ली के लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है. अगर आपने अब तक पानी का बकाया बिल नहीं चुकाया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. दिल्ली सरकार ने पानी के बिल पर लगने वाले जुर्माने यानी अधिशुल्क को माफ करने की योजना की समयसीमा बढ़ा दी है. सरकार का कहना है कि इस फैसले से न सिर्फ आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि दिल्ली जल बोर्ड की बकाया राशि की वसूली में भी तेजी आएगी. दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को बताया कि पानी के बिल पर अधिशुल्क माफी योजना की अंतिम तारीख अब 15 अगस्त कर दी गई है. इस योजना का फायदा अब तक 3.30 लाख से ज्यादा उपभोक्ता उठा चुके हैं. उन्होंने बताया कि घरेलू श्रेणी में ही 16 लाख से अधिक उपभोक्ताओं पर पानी के बिल का बकाया है, जिन्हें इस फैसले से सीधा लाभ मिलेगा.
प्रवेश वर्मा के अनुसार, योजना लागू होने के बाद अब तक उपभोक्ताओं को करीब 1,493 करोड़ रुपये की छूट दी जा चुकी है. वहीं, दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने इस दौरान 430 करोड़ रुपये का राजस्व सफलतापूर्वक वसूला है. मंत्री ने उम्मीद जताई कि अगले बिलिंग चक्र के बाद वसूली में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि तब उपभोक्ताओं को अधिशुल्क माफी को दिखाते हुए नए और अपडेट बिल मिलेंगे. सरकार का लक्ष्य दिल्ली जल बोर्ड के करीब 5,000 करोड़ रुपये के मूल बकाया की वसूली करना है.
दिल्लीवासियों के लिए बड़ी राहत!— Parvesh Sahib Singh (@p_sahibsingh) January 30, 2026
हमारी सरकार ने LPSC माफी योजना को 15 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया है।
जनता की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए:
✅ पुराने सॉफ्टवेयर और बिलिंग सिस्टम को नया किया जा रहा है।
✅ ZRO ऑफिस में व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है।
✅ कैशियर और स्टाफ की… pic.twitter.com/r6Y4FqwCMZ
इसके साथ ही लगभग 11,000 करोड़ रुपये के अधिशुल्क को पूरी तरह माफ किया जा रहा है. नई योजना के तहत उपभोक्ताओं को सिर्फ मूल बिल राशि का भुगतान करना होगा, जबकि देरी से भुगतान पर लगाया गया पूरा जुर्माना एकमुश्त माफ कर दिया जाएगा. गौरतलब है कि 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इस योजना की घोषणा की थी. उस समय इसकी समयसीमा 31 जनवरी तय की गई थी. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 अगस्त कर दिया गया है.
समयसीमा बढ़ाने के फैसले पर जल मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों की ओर से लगातार अनुरोध आ रहे थे. इसके अलावा, दिल्ली जल बोर्ड की बिलिंग प्रणाली में कई तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं, जिनकी वजह से कई लोग योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे. सरकार अब इन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश कर रही है. प्रवेश वर्मा ने यह भी बताया कि सरकार जल्द ही 'जल लोक अदालत' शुरू करने की योजना बना रही है. इसका मकसद पानी के बिल से जुड़ी शिकायतों और गड़बड़ियों का मौके पर ही समाधान करना है, ताकि उपभोक्ताओं को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें.
