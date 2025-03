Delhi cow protection law: दिल्ली की बीजेपी सरकार जल्द गायों के संरक्षण के लिए कानून लेकर आएगी. शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली विधानसभा में आवारा गायों और अन्य जानवरों पर चर्चा के दौरान ये घोषणा की.

पीटीआई के अनुसार सूद ने कहा, 'हम सभी उचित विचार-विमर्श के बाद गाय संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक कानून लाएंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार के विभिन्न विभागों के बीच कोई गलतफहमी न हो और हम सभी कानून के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की प्रासंगिक धाराओं का अध्ययन करेंगे.' आगे उन्होंने कहा कि सभी सांसदों और लोगों से विचार विमर्श के बाद जल्द ही इस पर कानून लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि शहर की सुंदरता के लिए यह जरूरी है कि आवारा जानवर सड़कों पर न घूमें.



Delhi govt to bring law for cow protection and conservation after due deliberations: Urban Development Minister Ashish Sood in Assembly