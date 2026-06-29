EV खरीदने पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स माफ, 1 लाख तक की विशेष छूट! दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी लागू, जानिए क्या-क्या मिलेगा?

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Delhi New EV Policy: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट ने दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी.
दिल्ली की हवा को साफ करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना लेकर आई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में सोमवार (29 जून 2026) को हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को हरी झंडी दे दी गई है. यह नई नीति 1 जुलाई 2026 से जमीन पर उतरने के लिए तैयार है और 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी. सरकार का लक्ष्य अगले 4 सालों में दिल्ली को प्रदूषण मुक्त सफर का ग्लोबल मॉडल बनाना है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह नीति दिल्ली की बुनियादी जरूरत को देखकर तैयार की गई है. इसके लिए सरकार ने ₹15,000 करोड़ का एक विशाल बजट तय किया है. इस बजट को दो हिस्सों में बांटा गया है- ₹7,000 करोड़ रुपये सीधे तौर पर पॉलिसी को लागू करने में खर्च होंगे, जबकि ₹8,000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल दिल्ली में चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाने और ग्राहकों को सब्सिडी देने के लिए किया जाएगा.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में करीब 33% हिस्सेदारी कमर्शियल वाहनों की है, जबकि 46% प्रदूषण दोपहिया और तिपहिया वाहनों के कारण होता है. यही वजह है कि सरकार ने इस बार अपना पूरा फोकस इन्हीं श्रेणियों पर रखा है ताकि पुरानी फ्लीट को बदला जा सके.
सरकार ने लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारी-भरकम इंसेंटिव यानी छूट का ऐलान किया है-
प्रदूषण फैला रहे पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए सरकार स्क्रैपिंग इंसेंटिव लेकर आई है. अगर आप अपने पुराने BS4 या उससे नीचे के मानक वाले टू-व्हीलर को स्क्रैप (कबाड़) में देते हैं, तो ₹10,000 की छूट मिलेगी. वहीं, शुरुआती 1 लाख पुरानी कारों को स्क्रैप कराने पर ₹1 लाख का बंपर इंसेंटिव मिलेगा. छोटे ट्रकों के लिए यह राशि ₹50,000 और ग्रामीण सेवा वाहनों के लिए ₹15,000 तय की गई है.
इस पॉलिसी का सबसे कड़ा फैसला भविष्य में होने वाले रजिस्ट्रेशन को लेकर है. दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाले थ्री-व्हीलर और छोटे कमर्शियल ट्रकों का नया रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद हो जाएगा. इसके बाद 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में पेट्रोल वाले टू-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन भी बैन हो जाएगा, यानी तब सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया ही खरीदे और बेचे जा सकेंगे.
इसके साथ ही, बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अगले 2 साल में अपनी कम से कम 10% बसों को इलेक्ट्रिक में बदलें, जिसे साल 2030 तक बढ़ाकर 30% करना होगा.