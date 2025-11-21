दिल्ली-NCR में पारा लुढ़का, यूपी में अगले 48 घंटे छाया रहेगा घना कोहरा; IMD ने जारी किया ताजा अपडेट

FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली-NCR और यूपी में शीतलहर व घना कोहरा सताएगा, जिससे ठंड बढ़ेगी. पहाड़ों पर बर्फबारी से पारा गिरा है. वहीं, 21 से 25 नवंबर तक दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट है.

Pragya Bharti

Updated : Nov 21, 2025, 06:45 AM IST

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश भर में बदलते मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है. नवंबर का तीसरा हफ्ता शुरू होते ही उत्तर भारत में तापमान लगातार गिरता जा रहा है, जबकि दक्षिणी और पूर्वोत्तर हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है.

मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोहरे के साथ गलन वाली सर्दी का अलर्ट है, जिससे ठिठुरन तेजी से बढ़ेगी.

दिल्ली-NCR में बढ़ेगी कड़ाके की ठंड

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 21 नवंबर को तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी देखने को मिल सकती है. सुबह के समय 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. दिल्ली का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश और बिहार में घना कोहरा

उत्तर भारत के कई राज्यों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश (यूपी) और बिहार के कई इलाकों में सुबह के समय घने कोहरे (Dense Fog) की चादर दिखने लगी है. कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होगी, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है.

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की चेतावनी

हिमचाल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है. पहाड़ों पर हो रही इस बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ेगा, जिससे उत्तर भारत में ठिठुरन और तापमान में गिरावट आएगी.

राजस्थान में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा

राजस्थान के कई इलाकों में ठंड तेजी से बढ़ रही है, खासकर शेखावाटी क्षेत्र में. फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 6.1°C और नागौर में 6.2°C दर्ज किया गया. राज्य के अधिकतर जिलों में तापमान सामान्य से 3-4°C कम है, जिससे कड़ाके की सर्दी महसूस हो रही है.

दक्षिण-पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का पूर्वानुमान

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 21 से लेकर 25 नवंबर तक दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सक्रिय रहेगा. तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में अगले 48 घंटों के दौरान जमकर बारिश हो सकती है. वहीं, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में भी हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है.
 

