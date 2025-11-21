दिल्ली-NCR में पारा लुढ़का, यूपी में अगले 48 घंटे छाया रहेगा घना कोहरा; IMD ने जारी किया ताजा अपडेट

आतंकी डॉक्टर आदिल आतंकी नेटवर्क तैयार करना चाहता था , सहारनपुर में नेटवर्क बनाने की कोशिश, लोगों को गुमराह करता था आतंकी आदिल, | दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर | दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर, आतंकी डॉक्टर आदिल की साजिश का खुलासा, आतंकी नेटवर्क तैयार करना चाहता था आदिल | आतंकी शाहीन और परवेज बैंक की जांच में बड़ा खुलासा, खातों से कई बार छोटे-बड़े अमाउंट में पैसा ट्रांसफर, 7 साल में 40 करोड़ से ज्यादा का लेनदेन | आतंकी शाहीन और परवेज बैंक की जांच में बड़ा खुलासा, खातों से कई बार छोटे-बड़े अमाउंट में पैसा ट्रांसफर, 7 साल में 40 करोड़ से ज्यादा का लेनदेन | दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर, शाहीन को लखनऊ ले जा सकती है NIA | दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर, सबूत जुटाने के लिए आरोपियों के साथ छानबीन, दिल्ली ब्लास्ट के 4 आतंकियों को रिमांड में, आतंकी मॉड्यूल को लेकर होगी जांच, साजिश के हर पहलू की गहराई से जांच | पीएम मोदी का आज से द. अफ्रीका दौरा,PM मोदी G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, | 22-23 नवंबर को G-20 शिखर सम्मेलन, कई देशों के नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक | 25 नवंबर को राम मंदिर पर ध्वजारोहण, अयोध्या-राम मंदिर ध्वजारोहण का निमंत्रण जारी, प्रधानमंत्री मोदी ध्वजारोहण में होंगे शामिल, देश की कई मशहूर हस्तियों को न्योता | झारखंड पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी, यूपी STF ने हरिहर को गिरफ्तार किया, पेपर लीक गैंग का सरगना गिरफ्तार
भारत
दिल्ली-NCR और यूपी में शीतलहर व घना कोहरा सताएगा, जिससे ठंड बढ़ेगी. पहाड़ों पर बर्फबारी से पारा गिरा है. वहीं, 21 से 25 नवंबर तक दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट है.
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश भर में बदलते मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है. नवंबर का तीसरा हफ्ता शुरू होते ही उत्तर भारत में तापमान लगातार गिरता जा रहा है, जबकि दक्षिणी और पूर्वोत्तर हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है.
मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोहरे के साथ गलन वाली सर्दी का अलर्ट है, जिससे ठिठुरन तेजी से बढ़ेगी.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 21 नवंबर को तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी देखने को मिल सकती है. सुबह के समय 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. दिल्ली का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.
उत्तर भारत के कई राज्यों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश (यूपी) और बिहार के कई इलाकों में सुबह के समय घने कोहरे (Dense Fog) की चादर दिखने लगी है. कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होगी, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है.
हिमचाल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है. पहाड़ों पर हो रही इस बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ेगा, जिससे उत्तर भारत में ठिठुरन और तापमान में गिरावट आएगी.
राजस्थान के कई इलाकों में ठंड तेजी से बढ़ रही है, खासकर शेखावाटी क्षेत्र में. फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 6.1°C और नागौर में 6.2°C दर्ज किया गया. राज्य के अधिकतर जिलों में तापमान सामान्य से 3-4°C कम है, जिससे कड़ाके की सर्दी महसूस हो रही है.
भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 21 से लेकर 25 नवंबर तक दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सक्रिय रहेगा. तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में अगले 48 घंटों के दौरान जमकर बारिश हो सकती है. वहीं, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में भी हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.