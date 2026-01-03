कोहरे की सफेद चादर में लिपटी दिल्ली: कड़ाके की ठंड और पहाड़ों पर हिमपात, अगले 48 घंटे भारी

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है. पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में गिरते पारे के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है, जिससे यातायात सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं.

उत्तर भारत के अधिकांश राज्य इस समय भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में हैं. हिमालयी क्षेत्रों से आने वाली बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक स्थिति में सुधार की संभावना कम है, जिसके चलते कई राज्यों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है.

कोहरे ने रोकी रफ्तार

दिल्ली-NCR, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह के समय दृश्यता (Visibility) शून्य तक पहुँच गई है. इस घने कोहरे का सीधा असर यातायात पर पड़ा है:

रेलवे: कोहरे के कारण लंबी दूरी की दर्जनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटे देरी से चल रही हैं.

हवाई सेवा: दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कम दृश्यता की वजह से कई उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा है या उनके समय में बदलाव किया गया है.

सड़क यातायात: एक्सप्रेस-वे और हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है.

पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में पाला

कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों के तापमान पर दिख रहा है. दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है. राजस्थान के चुरू और सीकर जैसे जिलों में पारा शून्य के करीब पहुँचने से फसलों पर पाला जमने की खबरें भी सामने आई हैं.

सावधानी और बचाव

मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वे सुबह और देर रात अनावश्यक यात्रा से बचें. बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है. प्रशासन ने रैनबसेरों में पुख्ता इंतजाम किए हैं और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से