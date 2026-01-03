FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कार की टक्कर से चकनाचूर हुई टैक्सी, दिल्लीः IGI एयरपोर्ट पर सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने टैक्सी को मारी टक्कर, टर्मिनल 3 के पास हुई दोनों कारों की टक्कर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
प्रसव पीड़ा को सहती हुई 6 किमी पैदल चली महिला, पहले गर्भ में बच्चे की मौत फिर मां ने तोड़ा दम

प्रसव पीड़ा को सहती हुई 6 किमी पैदल चली महिला, पहले गर्भ में बच्चे की मौत फिर मां ने तोड़ा दम

Viral Video: बाल-बाल बचे 55 यात्री! टल गया बड़ा हादसा, नेपाल में रनवे पर फिसला विमान

Viral Video: बाल-बाल बचे 55 यात्री! टल गया बड़ा हादसा, नेपाल में रनवे पर फिसला विमान

कोहरे की सफेद चादर में लिपटी दिल्ली: कड़ाके की ठंड और पहाड़ों पर हिमपात, अगले 48 घंटे भारी

कोहरे की सफेद चादर में लिपटी दिल्ली: कड़ाके की ठंड और पहाड़ों पर हिमपात, अगले 48 घंटे भारी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
किस देश के क्रिकेटर का बैट सबसे महंगा है? जानिए भारत के किस क्रिकेटर का बल्ला है सबसे कीमती

किस देश के क्रिकेटर का बैट सबसे महंगा है? जानिए भारत के किस क्रिकेटर का बल्ला है सबसे कीमती

सबसे जहरीले माने गए हैं ये 6 सांप? काट लें तो जान बचाने के लिए कुछ मिनट का ही मिलता है मौका

सबसे जहरीले माने गए हैं ये 6 सांप? काट लें तो जान बचाने के लिए कुछ मिनट का ही मिलता है मौका

2026 Predictions: हे भगवान! क्या 2026 इतना डरावना है? जो होने वाला है उसे पढ़कर ही आपको पसीना आ जाएगा

हे भगवान! क्या 2026 इतना डरावना होने वाला है? ये भविष्यवाणियां पढ़कर पसीने से तर-बतर हो जाएंगे आप

Homeभारत

भारत

कोहरे की सफेद चादर में लिपटी दिल्ली: कड़ाके की ठंड और पहाड़ों पर हिमपात, अगले 48 घंटे भारी

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है. पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में गिरते पारे के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है, जिससे यातायात सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 03, 2026, 07:37 AM IST

कोहरे की सफेद चादर में लिपटी दिल्ली: कड़ाके की ठंड और पहाड़ों पर हिमपात, अगले 48 घंटे भारी
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

उत्तर भारत के अधिकांश राज्य इस समय भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में हैं. हिमालयी क्षेत्रों से आने वाली बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक स्थिति में सुधार की संभावना कम है, जिसके चलते कई राज्यों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है.

कोहरे ने रोकी रफ्तार

  • दिल्ली-NCR, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह के समय दृश्यता (Visibility) शून्य तक पहुँच गई है. इस घने कोहरे का सीधा असर यातायात पर पड़ा है:
  • रेलवे: कोहरे के कारण लंबी दूरी की दर्जनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटे देरी से चल रही हैं.
  • हवाई सेवा: दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कम दृश्यता की वजह से कई उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा है या उनके समय में बदलाव किया गया है.
  • सड़क यातायात: एक्सप्रेस-वे और हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है.

पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में पाला

कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों के तापमान पर दिख रहा है. दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है. राजस्थान के चुरू और सीकर जैसे जिलों में पारा शून्य के करीब पहुँचने से फसलों पर पाला जमने की खबरें भी सामने आई हैं.

सावधानी और बचाव

मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वे सुबह और देर रात अनावश्यक यात्रा से बचें. बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है. प्रशासन ने रैनबसेरों में पुख्ता इंतजाम किए हैं और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
किस देश के क्रिकेटर का बैट सबसे महंगा है? जानिए भारत के किस क्रिकेटर का बल्ला है सबसे कीमती
किस देश के क्रिकेटर का बैट सबसे महंगा है? जानिए भारत के किस क्रिकेटर का बल्ला है सबसे कीमती
सबसे जहरीले माने गए हैं ये 6 सांप? काट लें तो जान बचाने के लिए कुछ मिनट का ही मिलता है मौका
सबसे जहरीले माने गए हैं ये 6 सांप? काट लें तो जान बचाने के लिए कुछ मिनट का ही मिलता है मौका
2026 Predictions: हे भगवान! क्या 2026 इतना डरावना है? जो होने वाला है उसे पढ़कर ही आपको पसीना आ जाएगा
हे भगवान! क्या 2026 इतना डरावना होने वाला है? ये भविष्यवाणियां पढ़कर पसीने से तर-बतर हो जाएंगे आप
Uric Acid: यूरिक एसिड से हड्डियों में जमा क्रिस्टल घुटनों को घिस रहा है? तो डाइट में ये चेंज करने से बढ़ेगा बोन्स में ग्रीस  
यूरिक एसिड से हड्डियों में जमा क्रिस्टल घुटनों को घिस रहा है? तो डाइट में ये चेंज करने से बढ़ेगा बोन्स में ग्रीस
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां ब्लेम गेम खेलने में होती हैं माहिर, कही जाती हैं ड्रामा क्वीन  
इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां ब्लेम गेम खेलने में होती हैं माहिर, कही जाती हैं ड्रामा क्वीन
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology 2026: 2026 में पाना चाहते हैं खुशियां और समृद्धि तो अपनी जन्मतिथि के अनुसार करें ये बदलाव, जरूर मिलेगी सफलता
Numerology 2026: 2026 में पाना चाहते हैं खुशियां और समृद्धि तो अपनी जन्मतिथि के अनुसार करें ये बदलाव, जरूर मिलेगी सफलता
Numerology: 9 आदतें, जिनसे दूरी बनाकर रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, बदल जाएगी लाइफ
Numerology: 9 आदतें, जिनसे दूरी बनाकर रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, बदल जाएगी लाइफ
Guru Pradosh 2026: साल के पहले ही दिन आज रखा जाएगा गुरु प्रदोष व्रत, पूजा अर्चना करने से भी मिलेगी महादेव की कृपा
साल के पहले ही दिन आज रखा जाएगा गुरु प्रदोष व्रत, पूजा अर्चना करने से भी मिलेगी महादेव की कृपा
New Year Rituals: नये साल पर उठते ही करें ये शुभ काम, पूरे साल रहेगी सूर्यदेव की कृपा, दूर हो जाएगी गरीबी और समस्या
नये साल पर उठते ही करें ये शुभ काम, पूरे साल रहेगी सूर्यदेव की कृपा, दूर हो जाएगी गरीबी और समस्या
Rashifal 1 January 2026: आज नये साल पर सिंह और वृश्चिक राशि वालों को होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज नये साल पर सिंह और वृश्चिक राशि वालों को होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement