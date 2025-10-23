Delhi-NCR Weather: दिल्ली-NCR में जारी है प्रदूषण का कहर, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI

Delhi AQI: दिल्ली-एनसीआर में हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण स्तर में मामूली सुधार दिखा है, लेकिन हालात अभी भी खतरनाक श्रेणी में हैं. धूप और धुंध के बीच अक्टूबर की ठंड फिलहाल टलती नजर आ रही है.

Delhi AQI: दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता से राहत की उम्मीदें अब थोड़ी बढ़ी हैं. बीते 24 घंटे में हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची है. हवा का यह तेज बहाव प्रदूषकों को थोड़ा कम घना कर रहा है, जिस कारण कुछ इलाकों में AQI स्तर के आंकड़ों में हल्का सुधार देखा गया है. हालांकि राजधानी की हवा अभी भी “खतरनाक” और “बहुत खराब” श्रेणी में बनी हुई है.

अक्टूबर का महीना इस बार गर्म महसूस हो रहा है

प्रदूषण की वजह से अक्टूबर का महीना इस बार गर्म महसूस हो रहा है. आमतौर पर इसी समय हल्की सर्दाहट शुरू हो जाती है, लेकिन धूल-धुएं की मोटी परत ठंड के असर को रोक रही है. दिल्ली में सुबह-सुबह हल्का कोहरा जरूर नजर आ रहा है, लेकिन यह ठंड का संकेत नहीं बल्कि प्रदूषण और नमी का मिश्रण है. धूप निकलने के बाद तेज जलन, चुभन और उमस की स्थिति लोगों को परेशान कर रही है.

खराब श्रेणी में AQI

बात करें एयर क्वालिटी की, तो दिल्ली के रोहिणी और द्वारका जैसे क्षेत्रों में AQI 334 से 366 के बीच दर्ज किया गया. शालीमार बाग में यह 400 के पार पहुंच गया, जबकि आनंद विहार में भी यह 350 से ऊपर रहा. नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा सहित एनसीआर के अन्य हिस्सों में AQI 200 से 300 के बीच रिकॉर्ड किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है.

हालात सामान्य होने में लगेगा समय

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, अभी इस महीने तीखी ठंड या घना कोहरा आने के आसार नहीं हैं. 28 अक्टूबर तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगभग स्थिर रहेगा. ऐसे में लोगों को कुछ और दिनों तक प्रदूषण भरी हवा और हल्की उमस का सामना करना पड़ सकता है. फिलहाल हवा की रफ्तार में आई यह बढ़ोतरी अगर जारी रही, तो आने वाले दिनों में AQI स्तर में कुछ और सुधार देखने को मिल सकता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि अभी राहत भले मामूली हो, मगर हालात सामान्य होने में समय लगेगा.

