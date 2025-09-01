Delhi-NCR Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर के शहरों में भारी बारिश का IMD का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार यानी आज 1 सितंबर को दिल्ली और नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद सहित आसपास के शहरों में गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश का अनुमान लगाया है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को आज कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया है. नवीनतम मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली और उसके आस-पास के शहरों, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में सोमवार को दिन भर बादल छाए रहने और गरज के साथ छींटे पड़ने के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने निवासियों को असुविधाओं से बचने के लिए अपनी सैर की योजना तदनुसार बनाने की सलाह दी है.

आईएमडी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसमी औसत से एक डिग्री कम है.

दिल्ली मौसम पूर्वानुमान: राष्ट्रीय राजधानी में बारिश की संभावना

दिल्ली-एनसीआर के निवासियों ने रविवार सुबह भारी बारिश के साथ सुबह की, जिसके बाद आईएमडी ने शहर के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया. बाद में, मौसम विभाग ने पूरे दिन मध्यम से भारी बारिश का अनुमान लगाते हुए रेड अलर्ट को घटाकर येलो कर दिया. हालाँकि, राष्ट्रीय राजधानी के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था.

रविवार को मौसम सुहावना रहा. रविवार को एक-दो बार भारी बारिश के बाद, मौसम विभाग ने सोमवार को मध्यम से भारी बारिश, गरज के साथ छींटे पड़ने, आसमान में बादल छाए रहने और बिजली कड़कने का अनुमान जताया है.

अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 28 और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. रविवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान मौसमी औसत से एक-दो डिग्री कम रहा, जिससे निवासियों को राहत मिली. समाचार एजेंसी पीटीआई ने आईएमडी के हवाले से बताया कि रविवार शाम 5:30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 74 प्रतिशत दर्ज की गई.

दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'संतोषजनक' श्रेणी में बनी हुई है

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, रविवार शाम 4 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 79 के साथ वायु गुणवत्ता 'संतोषजनक' श्रेणी में रही. सीपीसीबी के अनुसार, "शून्य और 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 और 100 को 'संतोषजनक', 101 और 200 को 'मध्यम', 201 और 300 को 'खराब', 301 और 400 को 'बहुत खराब' और 401 और 500 को 'गंभीर' माना जाता है.

