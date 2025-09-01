Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

Earthquake: अफगानिस्तान में भूकंप से 9 लोगों की मौत, दिल्ली-एनसीआर में भी महसूस हुए झटके

 54321 ग्राउंडिंग टेक्निक से स्ट्रेस-एंग्जाइटी तुरंत होगी दूर, दिमाग शांत और स्थिर होने लगेगा

देश के कई राज्यों में बारिश, 7 राज्यों में अलर्ट जारी, उत्तराखंड-हिमाचल में लैंडस्लाइड

Delhi-NCR Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर के शहरों में भारी बारिश का IMD का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

चेन्नई में बादल फटने के बाद पुडुचेरी में अलर्ट; भारी बारिश के पूर्वानुमान के चलते आपातकालीन सेवाएं तैयार

नौकरी के साथ भी कर सकते हैं ये 5 बिजनेस, बिल्कुल भी न करें देरी

नौकरी छोड़ बिजनेस पर लगाया दिमाग, अब हर महीने होती है 25 लाख की कमाई; आप भी ले सकते हैं सीख

Video: 'देखो फालतू बात मत करो..' रैली में 'अबकी बार तेजस्वी सरकार' सुनते ही भड़क गए तेजप्रताप यादव, कार्यकर्ता को दे डाली धमकी

आत्मनिर्भर बनेगीं बिहार की महिलाएं, बिजनेस करने के लिए नीतीश सरकार करेगी मदद, यहां पढ़ें सभी डिटेल्स

एक Test मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 विकेटकीपर, लिस्ट में एमएस धोनी नहीं ये दो भारतीय

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Earthquake: अफगानिस्तान में भूकंप से 9 लोगों की मौत, दिल्ली-एनसीआर में भी महसूस हुए झटके

अफगानिस्तान में भूकंप से 9 लोगों की मौत, दिल्ली-एनसीआर में भी महसूस हुए झटके

देश के कई राज्यों में बारिश, 7 राज्यों में अलर्ट जारी, उत्तराखंड-हिमाचल में लैंडस्लाइड

देश के कई राज्यों में बारिश, 7 राज्यों में अलर्ट जारी, उत्तराखंड-हिमाचल में लैंडस्लाइड

Delhi-NCR Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर के शहरों में भारी बारिश का IMD का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

आज दिल्ली-एनसीआर के शहरों में भारी बारिश का IMD का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Global Peace Index 2025: दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में टॉप 10 में आते हैं इन Countries के नाम, जानें क्या है भारत की रैंकिंग

दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में टॉप 10 में आते हैं इन Country के नाम, जानें क्या है भारत की रैंकिंग

 54321 ग्राउंडिंग टेक्निक से स्ट्रेस-एंग्जाइटी तुरंत होगी दूर, दिमाग शांत और स्थिर होने लगेगा

54321 ग्राउंडिंग टेक्निक से स्ट्रेस-एंग्जाइटी तुरंत होगी दूर, दिमाग शांत और स्थिर होने लगेगा

नौकरी के साथ भी कर सकते हैं ये 5 बिजनेस, बिल्कुल भी न करें देरी

नौकरी के साथ भी कर सकते हैं ये 5 बिजनेस, बिल्कुल भी न करें देरी

Homeभारत

भारत

Delhi-NCR Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर के शहरों में भारी बारिश का IMD का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार यानी आज 1 सितंबर को दिल्ली और नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद सहित आसपास के शहरों में गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश का अनुमान लगाया है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 01, 2025, 06:40 AM IST

Delhi-NCR Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर के शहरों में भारी बारिश का IMD का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

Delhi-NCR today weather forecast

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को आज कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया है. नवीनतम मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली और उसके आस-पास के शहरों, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में सोमवार को दिन भर बादल छाए रहने और गरज के साथ छींटे पड़ने के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने निवासियों को असुविधाओं से बचने के लिए अपनी सैर की योजना तदनुसार बनाने की सलाह दी है.

आईएमडी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसमी औसत से एक डिग्री कम है.

दिल्ली मौसम पूर्वानुमान: राष्ट्रीय राजधानी में बारिश की संभावना

दिल्ली-एनसीआर के निवासियों ने रविवार सुबह भारी बारिश के साथ सुबह की, जिसके बाद आईएमडी ने शहर के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया. बाद में, मौसम विभाग ने पूरे दिन मध्यम से भारी बारिश का अनुमान लगाते हुए रेड अलर्ट को घटाकर येलो कर दिया. हालाँकि, राष्ट्रीय राजधानी के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था.

रविवार को मौसम सुहावना रहा. रविवार को एक-दो बार भारी बारिश के बाद, मौसम विभाग ने सोमवार को मध्यम से भारी बारिश, गरज के साथ छींटे पड़ने, आसमान में बादल छाए रहने और बिजली कड़कने का अनुमान जताया है.

अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 28 और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. रविवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान मौसमी औसत से एक-दो डिग्री कम रहा, जिससे निवासियों को राहत मिली. समाचार एजेंसी पीटीआई ने आईएमडी के हवाले से बताया कि रविवार शाम 5:30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 74 प्रतिशत दर्ज की गई.

दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'संतोषजनक' श्रेणी में बनी हुई है

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, रविवार शाम 4 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 79 के साथ वायु गुणवत्ता 'संतोषजनक' श्रेणी में रही. सीपीसीबी के अनुसार, "शून्य और 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 और 100 को 'संतोषजनक', 101 और 200 को 'मध्यम', 201 और 300 को 'खराब', 301 और 400 को 'बहुत खराब' और 401 और 500 को 'गंभीर' माना जाता है. 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Global Peace Index 2025: दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में टॉप 10 में आते हैं इन Countries के नाम, जानें क्या है भारत की रैंकिंग
दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में टॉप 10 में आते हैं इन Country के नाम, जानें क्या है भारत की रैंकिंग
 54321 ग्राउंडिंग टेक्निक से स्ट्रेस-एंग्जाइटी तुरंत होगी दूर, दिमाग शांत और स्थिर होने लगेगा
54321 ग्राउंडिंग टेक्निक से स्ट्रेस-एंग्जाइटी तुरंत होगी दूर, दिमाग शांत और स्थिर होने लगेगा
नौकरी के साथ भी कर सकते हैं ये 5 बिजनेस, बिल्कुल भी न करें देरी
नौकरी के साथ भी कर सकते हैं ये 5 बिजनेस, बिल्कुल भी न करें देरी
नौकरी छोड़ बिजनेस पर लगाया दिमाग, अब हर महीने होती है 25 लाख की कमाई; आप भी ले सकते हैं सीख
नौकरी छोड़ बिजनेस पर लगाया दिमाग, अब हर महीने होती है 25 लाख की कमाई; आप भी ले सकते हैं सीख
एक Test मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 विकेटकीपर, लिस्ट में एमएस धोनी नहीं ये दो भारतीय
एक Test मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 विकेटकीपर, लिस्ट में एमएस धोनी नहीं ये दो भारतीय
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE