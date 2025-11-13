Delhi-NCR Weather: हल्की धुंध के साथ सुबह और रात में रहेगी ठंड, जानें दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, 13 नवंबर को दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ठंड धुंध के साथ ही जहरीली हवा बनी रहेगी. इस समय दिल्ली में हवा की गुणवत्ता ‘सेवियर’ श्रेणी पर पहुंच चुकी है.

दिल्ली एनसीआर में 13 नवंबर से हल्की धुंध के साथ ही तापमान नीचे रहेगा. इसकी वजह से ठिठुरन भर ठंड दस्तक देगी. सुबह का तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. वहीं दिन के समय तापमान बढ़कर 25 से 26 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है. ऐसे में दोपहर के समय कड़क धूप रहेगी, लेकिन शाम होते ही तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा. इसके साथ ही धूल और प्रदूषण इस समय और ज्यादा हावी हो जाता है, जिसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है.

ठंड और धुंध के साथ हाई रहेगा प्रदूषण

मौसम विभाग के अनुसार, 13 नवंबर को दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ठंड धुंध के साथ ही जहरीली हवा बनी रहेगी. इस समय दिल्ली में हवा की गुणवत्ता ‘सेवियर’ श्रेणी पर पहुंच चुकी है. इसी के चलते CAQM द्वारा Graded Response Action Plan-III लागू किया गया है. वहीं नोएडा में भी सुबह के समय धुंध के साथ ही तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. यह दिन में 20 से 21 डिग्री सेल्सियम के आसपास पहुंच सकता है. हालांकि मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा.

गुरुग्राम से लेकर सोनिपत तक ऐसा रहेगा हाल

दिल्ली एनसीआर में शामिल गुरुग्राम में भी अब ठंड ने दस्तक दे दी है. सुबह शाम के साथ ही हरियाणा के गुरुग्राम से लेकर सोनिपत जैसे इलाकों में सुबह का तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. वहीं दोपहर के समय यह तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. हालांकि आज मौसम साफ रहेगा. दोपहर में अच्छी धूप होने के साथ ही शाम को एक बार फिर से पारा गिर सकता है. इसके साथ रात में धुंध होने की संभावना बनी हुई है. .

स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की है जरूरत

इस समय सुबह, दोपहर और शाम के समय तापमान में चल रही उठा पट के साथ ही वायु प्रदूषण लोगों के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो रहा है. ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहने की जरूरत है. इसकी वजह दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन बुधवार को गंभीर श्रेणी में रहना है. एक्यूआई का ये लेवल तंदरुस्त व्यक्तियों के लिए भी गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रहा है.

