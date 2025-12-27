कड़कड़ाती ठंड और शीतलहर का सितम जारी, हिमाचल-कश्मीर में बर्फबारी, दिल्ली-NCR में भी कोहरे का बिछा चादर

उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे का कहर जारी है. कश्मीर में बर्फबारी से पारा गिरा है, वहीं दिल्ली-NCR और UP में 'ऑरेंज अलर्ट' के बीच दृश्यता घटने से यातायात प्रभावित हुआ है.

दिसंबर का आखिरी सप्ताह उत्तर भारत के लिए ठिठुरन भरा साबित हो रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए आने वाले दिनों में शीतलहर (Cold Wave) और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में गलन बढ़ा दी है.

पहाड़ों पर बर्फबारी से स्थानीय लोगों की बढ़ी मुश्किल

हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से बर्फबारी शुरू हो गई है. गुलमर्ग, मनाली और लाहौल-स्पीति जैसे क्षेत्रों में तापमान शून्य से काफी नीचे चला गया है. जहं सैलानी इस नजारे का आनंद ले रहे हैं, वहीं सड़कों पर बर्फ जमने से संपर्क मार्ग प्रभावित हुए हैं.

दिल्ली-NCR में कोहरे का अलर्ट

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह के समय दृश्यता (Visibility) 50 मीटर से भी कम रह गई है. मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR में अगले 48 घंटों के लिए चेतावनी जारी की है. तापमान में गिरावट के साथ-साथ वायु गुणवत्ता (AQI) भी 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से चिंताजनक है.

उत्तर प्रदेश और बिहार में 'कोल्ड डे' की स्थिति

यूपी के कई जिलों में सूरज के दर्शन नहीं हो रहे हैं, जिससे 'कोल्ड डे' जैसी स्थिति बनी हुई है. मेरठ और बरेली जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान 4°C से 6°C के बीच रिकॉर्ड किया गया है. बिहार में भी पछुआ हवाओं ने कनकनी बढ़ा दी है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त है.

