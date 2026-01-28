उत्तर भारत में मौसम का यू-टर्न: दिल्ली-यूपी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, जानें अगले 48 घंटों का हाल

Weather Report: उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. इस बदलाव से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर भारत में एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है. इसके प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मौसम में अचानक बदलाव आया है. मंगलवार को राजधानी समेत आसपास के इलाकों में रुक-रुक कर वर्षा हुई और कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी दर्ज की गई, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है.

पहाड़ों पर बर्फ की चादर और पर्यटन जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात का सिलसिला जारी है. कश्मीर घाटी में बर्फबारी के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे पर कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, वहीं सड़कों पर बर्फ जमा होने से यातायात बाधित हुआ है. केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ जैसे तीर्थस्थलों पर तापमान शून्य से 15-20 डिग्री नीचे चला गया है. यह बर्फबारी पर्यटकों के लिए खुशी की लहर लेकर आई है, लेकिन स्थानीय जनजीवन के लिए चुनौतियां भी बढ़ गई हैं.

किसानों के खिले चेहरे

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि जनवरी के अंत में हो रही यह बारिश रबी की फसलों, विशेषकर गेहूं, चना और जौ के लिए अमृत के समान है. मैदानी इलाकों में बारिश से मिट्टी की नमी बढ़ेगी, जिससे फसलों की पैदावार बेहतर होगी. यही कारण है कि जहां आम लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, वहीं किसान इस प्राकृतिक सिंचाई से बेहद खुश नजर आ रहे हैं.

दिल्ली और यूपी का हाल

बारिश और पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली और यूपी के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा. खराब मौसम और कम दृश्यता की वजह से कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे घर से निकलने से पहले ट्रैफिक और उड़ानों का अपडेट जरूर चेक करें.

अगले 48 घंटों का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2-3 दिनों तक उत्तर भारत के राज्यों में बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश जारी रह सकती है. 28 जनवरी के बाद एक और विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिससे ठंड का असर फरवरी के पहले हफ्ते तक बना रह सकता है. बिहार और झारखंड में भी आने वाले दिनों में ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं.

