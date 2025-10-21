FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिवाली पर अंतरिक्ष से कैसा दिखता है भारत? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने दिखाया खूबसूरत नजारा

दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा होता है बैंगन का उत्पादन? जानें भारत का नंबर

Mantra For Children: बच्चों की बुद्धि को तिव्र ओर एकाग्रता बढ़ाने के लिए जरूर कराएं इन मंत्रों का जाप, बच्चा करेगा टॉप

Delhi NCR Weather Today: दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, एनसीआर में 600 के पार पहुंचा AQI

Blood Sugar : हाई ब्लड शुगर में दवा जैसे हैं ये फूड्स, डायबिटीज कंट्रोल करने का ये है नेचुरल तरीका

Brain Foods: सुस्त पड़े दिमाग का पावरहाउस हैं ये 5 सुपरफूड्स, तुरंत एक्टिवेट होगा ब्रेन

'मी नो पॉज मी प्ले' के जरिये भारत में पहली बार बड़े पर्दे पर आएगा मेनोपॉज जैसा विषय

 दिवाली के बाद बचे हुए दीयों का क्या करें? जान लें इन्हें निस्तारित करने का ये धार्मिक नियम

दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग से छाई गहरी धुंध, हवा हुई और जहरीली, आईएमडी की और गिरावट की चेतावनी

दिवाली पर भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी, कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम

भारत

Delhi NCR Weather Today: दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, एनसीआर में 600 के पार पहुंचा AQI

Delhi-NCR AQI After Diwali: दिवाली की रात पटाखों के कारण दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का खतरनाक स्तर देखा गया. रात 11 बजे ग्रेटर नोएडा का AQI 726 पर पहुंच गया, जबकि गाजियाबाद का AQI 600 के पार था. सुबह हवा में हल्का कोहरा और प्रदूषण का जहर महसूस किया गया, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

Pragya Bharti

Updated : Oct 21, 2025, 08:55 AM IST

Delhi NCR Weather Today: दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, एनसीआर में 600 के पार पहुंचा AQI
Delhi-NCR AQI After Diwali: दिवाली के उल्लास के बाद, दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह कोहरे और स्मॉग (प्रदूषण) का 'डबल अटैक' देखने को मिला है. रात भर चले पटाखों की वजह से पूरे क्षेत्र की वायु गुणवत्ता बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है, जिसके कारण आज सुबह चारों तरफ धुआं-धुआं नजर आया.

दिवाली की रात AQI का खतरनाक स्तर

दिवाली की रात दिल्ली-एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) रिकॉर्ड तोड़ रहा था. प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक था कि कई शहर 'गंभीर' श्रेणी को भी पार कर गए. ग्रेटर नोएडा का AQI रात 11 बजे 726 पर पहुंच गया था, जो कि पूरे एनसीआर में सबसे अधिक दर्ज किया गया. यह स्तर 'खतरनाक' और स्वास्थ्य के लिए 'जानलेवा' माना जाता है. वहीं, गाजियाबाद दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा. यहां दिवाली की रात में AQI 614 तक पहुंच गया था.

सबसे प्रदूषित शहर

ग्रेटर नोएडा के बाद गाजियाबाद दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां रात में AQI 614 तक पहुंच गया था. दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को बेहद सावधान रहने की अपील की है.

यह भी पढ़ें- How to Prevent Air Pollution: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की वजह से बढ़ा इन बीमारियों का खतरा, अपनाएं बचाव के ये 3 तरीके

कोहरा और मौसम का हाल

प्रदूषण में कमी आने की उम्मीदें कम हैं, क्योंकि आज हवा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी रफ्तार से चलेगी. इस धीमी हवा के कारण प्रदूषण के कण वातावरण में बने रहेंगे. दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की संभावना है.सुबह का माहौल: आज सुबह दिल्ली-एनसीआर में हल्का कोहरा भी नजर आया, लेकिन दोपहर बाद मौसम के शुष्क होने और हल्की धूप निकलने का पूर्वानुमान है.

सतर्क रहने की आवश्यकता

खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे दिल्ली-एनसीआर में आज भी हवा में 'जहर' बना रहेगा. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सुबह की सैर या अनावश्यक बाहर निकलने से बचें, और यदि बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें.

