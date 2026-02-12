FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
होली से पहले मौसम का यू-टर्न! उत्तर भारत से ठंड की विदाई, लेकिन इन 5 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट

होली से पहले मौसम का यू-टर्न! उत्तर भारत से ठंड की विदाई, लेकिन इन 5 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट

WI vs ENG Highlights: स्पिनर्स के जाल में फंसा इंग्लैंड, वेस्टइंडीज ने 30 रनों से चटाई धूल; सुपर-8 की रेस से बाहर होने का खतरा

WI vs ENG Highlights: स्पिनर्स के जाल में फंसा इंग्लैंड, वेस्टइंडीज ने 30 रनों से चटाई धूल; सुपर-8 की रेस से बाहर होने का खतरा

नामीबिया मैच से पहले तिलक वर्मा ने अपनी और सूर्यकुमार यादव की भूमिका पर दिया बड़ा बयान, पाकिस्तान मैच पर भी की बात

नामीबिया मैच से पहले तिलक वर्मा ने अपनी और सूर्यकुमार यादव की भूमिका पर दिया बड़ा बयान, पाकिस्तान मैच पर भी की बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 बार खेला गया है सुपर ओवर? जानिए किन टीमों का टूटा दिल

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 बार खेला गया है सुपर ओवर? जानिए किन टीमों का टूटा दिल

Death Facts: मृत्यु के तुरंत बाद होते हैं शरीर में ये 5 बड़े बदलाव, जानें कौन सा अंग सबसे पहले होता है फेल

Death Facts: मृत्यु के तुरंत बाद होते हैं शरीर में ये 5 बड़े बदलाव, जानें कौन सा अंग सबसे पहले होता है फेल

पाकिस्तान के इन 4 गेंदबाजों के बॉलिंग एक्शन पर उठ चुके हैं सवाल, एक पर लग गया था बैन

पाकिस्तान के इन 4 गेंदबाजों के बॉलिंग एक्शन पर उठ चुके हैं सवाल, एक पर लग गया था बैन

Homeभारत

भारत

होली से पहले मौसम का यू-टर्न! उत्तर भारत से ठंड की विदाई, लेकिन इन 5 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट

उत्तर भारत में बढ़ते तापमान के बीच मौसम विभाग ने 13 से 19 फरवरी तक दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सहित इन राज्यों में आंधी-बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Feb 12, 2026, 06:45 AM IST

होली से पहले मौसम का यू-टर्न! उत्तर भारत से ठंड की विदाई, लेकिन इन 5 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

उत्तर भारत में मौसम का 'यू-टर्न': दिल्ली-NCR समेत 5 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर फिर होगी बर्फबारी
फरवरी के मध्य में जहाँ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से धीरे-धीरे ठंड विदा हो रही है, वहीं प्रकृति एक बार फिर अपना मिजाज बदलने वाली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है.

मैदानी इलाकों में आंधी और बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में मौसम बिगड़ने की संभावना है. 13 फरवरी से 19 फरवरी के बीच इन राज्यों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी. दिल्ली-NCR में 15 फरवरी के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश होने की आशंका है, जिससे सुबह और शाम के वक्त एक बार फिर हल्की सिहरन महसूस हो सकती है.

पहाड़ों पर बर्फबारी का नया दौर

पहाड़ी राज्यों में मौसम के तेवर काफी सख्त रहने वाले हैं.
उत्तराखंड: 16 और 17 फरवरी को चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पौड़ी गढ़वाल जैसे जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है.
हिमाचल प्रदेश: यहां 15 फरवरी के बाद से ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और बर्फीली हवाओं की चेतावनी दी गई है, जिससे निचले इलाकों में तापमान गिर सकता है.

उत्तर प्रदेश और बिहार का हाल

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों जैसे गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और आगरा में सुबह के समय हल्का कोहरा और बाद में बादल छाए रह सकते हैं. इसके विपरीत, बिहार (पटना, गया, पूर्णिया) में मौसम फिलहाल साफ रहने की उम्मीद है और यहां तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी.

तापमान में उतार-चढ़ाव

ठंड की विदाई की आहट के बीच दिन का अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री तक पहुँचने के संकेत हैं, लेकिन आने वाली बारिश और पहाड़ों से आने वाली सर्द हवाएं इस चढ़ते पारे को अस्थायी रूप से रोक सकती हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 बार खेला गया है सुपर ओवर? जानिए किन टीमों का टूटा दिल
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 बार खेला गया है सुपर ओवर? जानिए किन टीमों का टूटा दिल
Death Facts: मृत्यु के तुरंत बाद होते हैं शरीर में ये 5 बड़े बदलाव, जानें कौन सा अंग सबसे पहले होता है फेल
Death Facts: मृत्यु के तुरंत बाद होते हैं शरीर में ये 5 बड़े बदलाव, जानें कौन सा अंग सबसे पहले होता है फेल
पाकिस्तान के इन 4 गेंदबाजों के बॉलिंग एक्शन पर उठ चुके हैं सवाल, एक पर लग गया था बैन
पाकिस्तान के इन 4 गेंदबाजों के बॉलिंग एक्शन पर उठ चुके हैं सवाल, एक पर लग गया था बैन
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दिए राज्यसभा में लेटेस्ट अपडेट, जानें कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी
8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दिए राज्यसभा में लेटेस्ट अपडेट, जानें कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी
SPAN Habits: रोजाना की ये आदतें बढ़ा सकती है आपकी लाइफ! एक्सपर्ट्स ने बताया तरीका
SPAN Habits: रोजाना की ये आदतें बढ़ा सकती है आपकी लाइफ! एक्सपर्ट्स ने बताया तरीका
MORE
Advertisement
धर्म
Mahashivratri Jalabhishek Time: महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें
Mahashivratri Kab Hai: 15 या 16 फरवरी किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत? दूर करें डेट का कंफ्यूजन
15 या 16 फरवरी किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत? दूर करें डेट का कंफ्यूजन
Horoscope 10 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
 Zodiac Signs: ये 5 राशियां एक रुपये को करोड़ में बदल सकती हैं, इनको पता होता है पैसे बनाने और बचाने का मास्टर ट्रिक्स  
ये 5 राशियां एक रुपये को करोड़ में बदल सकती हैं, इनको पता होता है पैसे बनाने और बचाने का मास्टर ट्रिक्स
Mahashivratri Special: इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी! 
इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!
MORE
Advertisement