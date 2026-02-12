होली से पहले मौसम का यू-टर्न! उत्तर भारत से ठंड की विदाई, लेकिन इन 5 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट

उत्तर भारत में बढ़ते तापमान के बीच मौसम विभाग ने 13 से 19 फरवरी तक दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सहित इन राज्यों में आंधी-बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है.

उत्तर भारत में मौसम का 'यू-टर्न': दिल्ली-NCR समेत 5 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर फिर होगी बर्फबारी

फरवरी के मध्य में जहाँ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से धीरे-धीरे ठंड विदा हो रही है, वहीं प्रकृति एक बार फिर अपना मिजाज बदलने वाली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है.

मैदानी इलाकों में आंधी और बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में मौसम बिगड़ने की संभावना है. 13 फरवरी से 19 फरवरी के बीच इन राज्यों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी. दिल्ली-NCR में 15 फरवरी के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश होने की आशंका है, जिससे सुबह और शाम के वक्त एक बार फिर हल्की सिहरन महसूस हो सकती है.

पहाड़ों पर बर्फबारी का नया दौर

पहाड़ी राज्यों में मौसम के तेवर काफी सख्त रहने वाले हैं.

उत्तराखंड: 16 और 17 फरवरी को चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पौड़ी गढ़वाल जैसे जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है.

हिमाचल प्रदेश: यहां 15 फरवरी के बाद से ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और बर्फीली हवाओं की चेतावनी दी गई है, जिससे निचले इलाकों में तापमान गिर सकता है.

उत्तर प्रदेश और बिहार का हाल

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों जैसे गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और आगरा में सुबह के समय हल्का कोहरा और बाद में बादल छाए रह सकते हैं. इसके विपरीत, बिहार (पटना, गया, पूर्णिया) में मौसम फिलहाल साफ रहने की उम्मीद है और यहां तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी.

तापमान में उतार-चढ़ाव

ठंड की विदाई की आहट के बीच दिन का अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री तक पहुँचने के संकेत हैं, लेकिन आने वाली बारिश और पहाड़ों से आने वाली सर्द हवाएं इस चढ़ते पारे को अस्थायी रूप से रोक सकती हैं.