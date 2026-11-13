24 घंटे बाद दिल्ली-NCR में अचानक बदलेगा मौसम! बंगाल की खाड़ी में जागा 'समुद्री दैत्य', ओडिशा में भयंकर तूफान का अलर्ट

Delhi NCR Weather Update November 2026: दिल्ली में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल सकता है.

दिल्ली में तापमान गिरने, सुबह कोहरा छाने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है (Image- IANS)

Kal Ka Mausam: दिल्ली-NCR में रहने वाले लोगों के लिए मौसम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. अगले 24 से 48 घंटों में खासकर की 15 नवंबर को उत्तर भारत के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. एक तरफ पहाड़ों पर नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के वैज्ञानिक डॉ. अखिल श्रीवास्तव के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र 16 नवंबर तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. इसके आगे बढ़ने के साथ ही मौसम की गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल सकता है. हालांकि, दिल्ली और आसपास के इलाकों में इसका सीधा असर कितना होगा, इस पर नजर रखी जा रही है.

पहाड़ों से गुजर चुका है पश्चिमी विक्षोभ

डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ अब पूर्व की ओर बढ़ चुका है. इसके चलते हिमालयी राज्यों में अच्छी बर्फबारी दर्ज की गई. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर देखने को मिली. अब इस सिस्टम का प्रभाव कम होने से पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम साफ होने के आसार हैं.

इस बीच 15 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है. इसके प्रभाव से पश्चिमी हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. इसका असर जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आसपास के पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल सकता है.

दिल्ली में बढ़ेगी ठंड, तापमान में आएगी गिरावट

दिल्ली-NCR में आने वाले दिनों में ठंड का असर बढ़ सकता है. पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों की ओर ठंडी हवाएं आने से तापमान नीचे जा सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में दिन का अधिकतम तापमान धीरे-धीरे कम होने की संभावना है, जबकि रात का तापमान कुछ समय सामान्य से ऊपर बना रह सकता है. पिछले 24 घंटों में दिल्ली का अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया.

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र 16 नवंबर तक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना। #IMD #मौसमअपडेट #चक्रवातअलर्ट #बंगालकीखाड़ी #निम्नदबावक्षेत्र #चक्रवातीतूफान #CycloneAlert #BayOfBengal #LowPressureArea #CyclonicStorm #WeatherUpdate #WeatherForecast #IndiaWeather #मौसमविभाग #IMDWeather @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 13, 2026

सुबह कोहरे ने भी बढ़ाई परेशानी

दिल्ली में शुक्रवार सुबह कई जगह धुंध और कोहरे का असर देखने को मिला. सफदरजंग में सुबह 6:30 बजे विजिबिलिटी घटकर 200 मीटर रह गई थी. हालांकि, सुबह 8:30 बजे तक इसमें सुधार हुआ और विजिबिलिटी 800 मीटर पहुंच गई. पालम में सुबह 7 बजे से 8:30 बजे के बीच दृश्यता करीब 1,000 मीटर दर्ज की गई.

अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में 14 नवंबर को आंशिक बादल छाए रहेंगे और सुबह धुंध या हल्का कोहरा परेशान कर सकता है. इस दिन अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री और न्यूनतम 16 से 18 डिग्री रहने का अनुमान है. 15 नवंबर को तापमान और नीचे जा सकता है.

अधिकतम पारा 26 से 28 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. कुछ इलाकों में सुबह से दोपहर के बीच हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है. वहीं, 16 नवंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है. सुबह धुंध छाई रह सकती है और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक पहुंच सकता है.

तूफान को लेकर ओडिशा सरकार अलर्ट मोड में

बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने की आशंका के बीच ओडिशा सरकार अलर्ट मोड में आ गई है. राज्य सरकार ने तटीय, दक्षिणी और उत्तरी जिलों के कलेक्टरों को सतर्क रहने और जरूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं.

Current Synoptic Situation #Odisha #lowpressure https://t.co/yRu30dD5ya — Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 13, 2026

आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि फिलहाल IMD ने ओडिशा पर तूफान के संभावित असर को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है. जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा भी की जाएगी.

बारिश का येलो अलर्ट जारी

भुवनेश्वर मौसम केंद्र ने 18 और 19 नवंबर को केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा कई जिलों में बिजली गिरने, गरज-चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है.

Fishermen Warning #fishermen #warning https://t.co/fasF9mA1h0 — Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 13, 2026

19 और 20 नवंबर को रायगढ़ा, गजपति, गंजाम और पुरी में भी भारी बारिश हो सकती है. वहीं, दक्षिणी ओडिशा तट पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और झोंकों के साथ इनकी गति 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है. समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के चलते मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में AQI 400 के पार, अभी पॉल्यूशन से राहत नहीं, दिवाली के बाद 80 फीसदी प्रदूषण पटाखों से फैला