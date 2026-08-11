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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Kanwar 2026: दिल्ली-NCR में आज इन रास्तों पर लग सकता है लंबा जाम, घर से निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक अलर्ट

Kanwar Yatra 2026: दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद को जोड़ने वाले प्रमुख बॉर्डर्स और राजमार्गों पर पुलिस ने रूट डायवर्जन लागू किया है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Aug 11, 2026, 07:12 AM IST

Kanwar 2026: दिल्ली-NCR में आज इन रास्तों पर लग सकता है लंबा जाम, घर से निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में कई जगह लग सकता है जाम (Image Source- IANS)

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    • कालिंदी कुंज, डीएनडी, बदरपुर बॉर्डर, जैसे मुख्य मार्गों पर लंबा जाम लग सकता है
    • दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद पुलिस ने कई जगह रूट डायवर्ट किए हैं
    • भारी ट्रैफिक जाम से बचने के लिए प्रशासन ने दिल्ली मेट्रो का प्रयोग करने को कहा है
    • सावन शिवरात्रि पर जलाभिषेक के कारण कांवड़ियों का आवागमन देर शाम तक बना रहेगा

    Delhi Traffic News: सावन की शिवरात्रि के मौके पर दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर कांवड़ियों का जबरदस्त सैलाब उमड़ा हुआ है. आज यानी मंगलवार (11 अगस्त 2026) को इस पावन पर्व के चलते दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के लगभग सभी बड़े रास्तों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ सकती हैं.

    अगर आप भी आज घर से बाहर निकल रहे हैं या ऑफिस जाने की तैयारी में हैं, तो थोड़ा संभलकर निकलें. कांवड़ यात्रा के चरम पर होने की वजह से पूरे एनसीआर में ट्रैफिक का बुरा हाल रहने की पूरी संभावना है. सड़कों पर कांवड़ियों की भारी भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बना हुआ है. 

    ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का करें इस्तेमाल

    इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा की ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता के लिए खास दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अगर आप दिल्ली से नोएडा जा रहे हैं, या गाजियाबाद से दिल्ली और फरीदाबाद की तरफ का सफर तय कर रहे हैं, तो मानकर चलिए कि आपको लंबा जाम मिल सकता है. पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि लोग पर्सनल गाड़ियों की जगह ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर ही वैकल्पिक रास्तों से होकर गुजरें.

    आज दिल्ली में किन-किन रास्तों पर मिल सकता है जाम?

    ट्रैफिक विभाग की मानें तो 11 अगस्त को दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाले प्रमुख बॉर्डर पूरी तरह से पैक रहने वाले हैं. कालिंदी कुंज और नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर सबसे ज्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहां से कांवड़ियों के जत्थे लगातार गुजर रहे हैं. अगर आपको सरिता विहार, जसोला या नोएडा के आसपास के इलाकों में जाना है, तो रास्ते में काफी वक्त खराब हो सकता है.

    इसके अलावा डीएनडी फ्लाईवे पर भी सुबह और शाम के वक्त गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल सकती हैं. इसी तरह आश्रम चौक, मथुरा रोड और बदरपुर की तरफ जाने वाले रूटों पर भी डायवर्जन लगाया गया है. इसका सीधा असर सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली और फरीदाबाद आने-जाने वाले लोगों पर पड़ेगा. 

    बदरपुर बॉर्डर पर रहेगा गाड़ियों के दबाव

    फरीदाबाद-दिल्ली को जोड़ने वाला बदरपुर बॉर्डर दिनभर गाड़ियों के दबाव से हांफता रहेगा. वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अंदरूनी सड़कों पर भी कई जगह रास्ते बंद करके रूट डायवर्ट किए गए हैं, जिससे जगह-जगह जाम की स्थिति बनी रहेगी.

    इन बातों का रखें ध्यान

    अगर आपको आज रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या किसी जरूरी काम से ऑफिस जाना है, तो सामान्य दिनों के मुकाबले कम से कम एक-दो घंटे पहले निकलना ही अकलमंदी होगी. ट्रैफिक पुलिस की सलाह है कि आज के दिन अपनी कार या बाइक निकालने के बजाय दिल्ली मेट्रो को प्राथमिकता दें, ताकि आप बिना किसी रुकावट के सही समय पर अपनी जगह पहुंच सकें.

    साथ ही घर से बाहर कदम रखने से पहले एक बार ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल या लाइव अपडेट्स जरूर चेक कर लें, जिससे आपको सही रास्तों का पता रहे. शिव मंदिरों और कांवड़ शिविरों के आसपास पुलिस समय-समय पर रास्ते बदल रही है, इसलिए अपनी यात्रा में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मार्जिन लेकर चलें.

    शाम तक बनी रह सकती है जाम की नौबत

    सावन की शिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए एनसीआर के बड़े-बड़े शिव मंदिरों की ओर बढ़ रहे हैं. कांवड़ियों का यह आना-जाना सिर्फ दिन में ही नहीं, बल्कि शाम तक ऐसे ही जारी रहने वाला है. इसका मतलब यह है कि सिर्फ ऑफिस छूटने के वक्त ही नहीं, बल्कि देर शाम तक सड़कों पर भीड़ का यही आलम रहेगा.

    ये भी पढ़ें- आज का मौसम 11 अगस्त: दिल्ली-NCR में उमस करेगी बेहाल, पहाड़ों पर जमकर बरसेंगे बादल, जानें देशभर में मौसम का हाल

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