दिल्ली-NCR में प्रदूषण का दोहरा वार: हवा हुई जहरीली, न्यूनतम तापमान में भी आई गिरावट

Delhi Records Season Lowest Temperature: दिल्ली में न्यूनतम तापमान गिरकर 18.1°C पहुंच गया, जो इस सर्दी का सबसे कम टेंपरेचर नोट किया गया है. 24 घंटे के भीतर वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब दर्ज हुआ, जिससे प्रदूषण की गंभीर स्थिति बनी हुई है.

Delhi Records Season Lowest Temperature: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है, जिसके साथ ही वायु गुणवत्ता का स्तर एक बार फिर चिंता का विषय बन गया है. गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान गिरकर 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 2025-26 के शीतकालीन मौसम में पहली बार 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया है.

तापमान में गिरावट का रिकॉर्ड

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, तापमान में यह गिरावट पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ी जल्दी आई है. साल 2024 में 12 अक्टूबर को पारा 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरकर 18.6 डिग्री सेल्सियस पर आया था. वहीं, साल 2023 में, 3 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. गुरुवार को अधिकतम तापमान मौसमी औसत से 0.3 डिग्री कम, 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आईएमडी ने शुक्रवार को आसमान साफ रहने और न्यूनतम व अधिकतम तापमान क्रमश: 19 और 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है.

वायु प्रदूषण का हाल बेहद खराब

तापमान में गिरावट के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है, जिससे सर्दी के मौसम की शुरुआत घुटन भरी हो गई है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 245 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है. यह लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में रही है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राजधानी के 38 निगरानी क्षेत्रों में से 5 ने वायु गुणवत्ता को 'बेहद खराब' श्रेणी (301 से 400 AQI) में दर्ज किया. आनंद विहार का सबसे अधिक AQI 359 दर्ज किया गया. इस प्रकार, दिल्ली में एक तरफ तापमान में गिरावट ने ठंडक का एहसास कराया है, वहीं दूसरी तरफ प्रमुख क्षेत्रों में बेहद खराब वायु गुणवत्ता ने स्वास्थ्य के प्रति चिंता बढ़ा दी है.

